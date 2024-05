¿Se acabó la sequía? Andy Rivera rompió esta “maldición” gracias a su último video

Andy Rivera se mostró muy alegre a través de sus redes sociales en las últimas horas, no solo por el estreno de su más reciente video musical, ‘Primera cita’, sino porque gracias a esta nueva producción habría roto una “maldición” que lo había estado persiguiendo durante varios años, confesando de qué se trata a través de sus redes sociales.

El cantante empezó el año con muy buen pie en lo que respecta a su carrera musical, estrenando varias canciones de manera independiente, muchas de ellas con sus respectivos videoclips musicales, algo que va acorde con lo que se había propuesto a principios del 2024 cuando indicó que retomaría la riendas de su carrera.

Y es que durante gran parte del año pasado, el artista estuvo ausente de las redes sociales y del mundo del espectáculo, esto debido a la fuerte depresión que atravesó, algo que lo llevó a ser internado en centros médicos en más de una oportunidad, preocupando a sus fans en el proceso.

Pero tal parece que esto ya es cosa del pasado, ya que desde principios de este año ha estado más involucrado con el mundo de la música y los escenarios, e incluso en lo que respecta a interactuar más con sus seguidores a través de las plataformas digitales.

Y de cara a esta nueva faceta, Andy Rivera decidió lanzar un nuevo tema el pasado jueves en la noche, uno que había estado desarrollando desde hace algunos meses y que tenía a sus fanáticos en áscuas.

Pero al parecer, este clip no solo le ayudaría a seguir cosechando éxitos, sino también a romper una “maldición”, de acuerdo con lo que comentó en una historia de Instagram: “guárdenme este secretico bien guardado: tenía mucho tiempo que no me besaba con nadie, que no me daba un besito, ¿será que en este video se rompió la maldición?”.

¿Andy Rivera rompió su maldición en su nuevo videoclip?

A través de sus historias y de algunas publicaciones en Instagram, el cantante jugó con la idea de que en su nuevo videoclip no estaba del todo claro si él llegaría a besarse con la modelo, a modo de expectativa para sus seguidores.

Incluso bromeó con la idea de que se necesitaba el sistema del Árbitro Asistente de Video o VAR, por sus siglas en inglés, para verificar si realmente llegó a tocar los labios de la chica en el clip.

Sin embargo, a través de las redes sociales, los seguidores de Andy Rivera dejaron claro que en efecto sí hubo contacto, dejando claro que en efecto finalmente rompió su “maldición”: “En la revisión se ve claramente 💋”, “Bebé eso es positivo para beso, y qué beso”, “El flecho anda coqueto, eso fue un beso papi”.