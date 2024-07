Le gustó ser mamá: ‘Epa Colombia’ contó que quiere tener otro hijo y ya tiene planes para el futuro

‘Epa Colombia’ le dejó saber a sus seguidores que está muy contenta con su nueva faceta de mamá, al punto de que ya está pensando en tener su segundo hijo, jugando con una fecha tentativa para convertirse en mamá por segunda vez. Y no solo eso, sino que también asomó la posibilidad de que recurra a una agencia de adopción.

La empresaria suele compartir con frecuencia varios detalles sobre su nueva vida como mamá, no solo limitándose a las cosas positivas de su día a día en esta nueva rutina, sino también al hablar de detalles no tan agradables de este proceso, tanto antes del nacimiento de su hija como después.

Desde complicaciones durante su proceso de embarazo, sangrados atípicos, síntomas sumamente incómodos y hasta depresión posparto ha experimentado la colombiana en esta nueva etapa de su vida. Sin embargo, se ha mostrado muy positiva en la mayoría de los casos.

Y tal parece que a Epa Colombia no le importa pasar por estos procesos nuevamente, ya que a través de una serie de historias de Instagram confesó que le gustaría tener un segundo bebé, indicando que podría llegar más pronto de lo que muchos esperarían.

“Cuando yo me recupere yo creo que voy a tener otro hijo, amiga. No, amiga, yo por la vida vendiendo tantas keratinas y tantas bombas, ¿por qué no traer bebés al mundo donde pueden estar deseados, amados, respetados, cuidados, valorados y educados? ¿Por qué no darle más hermanos a esta niña?”, dijo la influencer muy emocionada.

¿Epa Colombia quiere que su segundo hijo sea adoptado?

En la misma serie de clips, la empresaria jugó con la idea de que su segundo hijo pudiera ser adoptado: “claro que también he pensado en adoptar, no te puedo decir que no. Un negrito me gustaría, así súper negrito, me encantaría”.

Sin embargo, a pesar de lo que dijo al principio, Epa Colombia dejó entrever que aún falta algo de tiempo para que esto suceda, dando a entender que esperará a que su hija crezca un poco y que se recupere de las secuelas que le dejó su primer embarazo para moverse con estos planes.