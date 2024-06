Epa Colombia confesó la razón por la que le gustan las mujeres; está relacionada con Aida Merlano

Epa Colombia, es una de las influencers más conocidas del país por compartir constantemente su vida cotidiana y además por sus exitosas empresas de keratinas, la bogotana está muy acostumbrada a compartir información sobre varios aspectos de su vida, desde su relación con otras mujeres, hasta su etapa actual disfrutando de la maternidad luego de pasar por un proceso de fertilidad; aunque ahora tiene su foco en su hija, además de seguir con sus negocios, habla de algunas de las polémicas que existen en la farándula nacional.

PUBLICIDAD

Una de las más recientes se dio luego de la ruptura de Aida Merlano y el streamer Westcol, luego de varios comentarios polémicos de la figura de internet, además de una supuesta infidelidad por parte del streamer. Muchos han opinado de esto, luego de que Aida se mostrara bastante afectada en sus redes sociales, llorando y reaccionando a algunos de los comentarios que ha hecho ‘West’ en sus redes sociales.

Epa Colombia fue una de las personas que se unió a estas opiniones y dijo: “llevo todo el día viendo eso, me da pesar con la china. Por eso los ‘manes’ no la dan nadita, yo lo he dicho, son muy carnales y no miden las consecuencias. Por eso me gustan más las mujeres, porque las mujeres, aunque a veces son terribles, no son tanto a la final, a la final quien quiere fallar falla, pero le meten más corazón. Pero me da pesar”.

Las críticas que ha recibido ‘Epa Colombia’ por la crianza de su hija

Epa Colombia ha enfrentado varias críticas por la forma en que está criando a su hija Daphne. Aunque ha dicho en sus redes sociales que su pequeña ha transformado su vida y su perspectiva del mundo, decidió compartir un momento especial al mostrar cómo le pusieron los primeros aretes a su bebé. Sin embargo, las críticas no tardaron en llegar, ya que muchos consideran que es un dolor innecesario para los pequeños y que debería ser una decisión que tomen cuando sean mayores.

Con comentarios como “me dio escalofríos, tan pequeñita y qué dolor”, “grave error” y “¿pero qué necesidad? Los padres haciéndole cosas innecesarias a los hijos por cumplir caprichos de ellas”, Epa Colombia y su pareja recibieron numerosas críticas tras mostrar el proceso.

A pesar de las críticas, las redes sociales de Epa Colombia, donde cuenta con más de 5 millones de seguidores, también se han llenado de mensajes tiernos y halagos por la gran belleza de su hija, ya que muchos consideran que la elección del donante (un hombre rubio de ojos claros) fue perfecta para que los rasgos de Daphne fueran muy particulares.

4o