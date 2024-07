¿A quién apoya? Lo que dijo Epa Colombia sobre la ruptura entre WestCol y Aida Victoria Merlano

Epa Colombia se pronunció a la polémica que generó la ruptura sentimental entre Aida Victoria Merlano y Westcol. La reconocida influencer reaccionó a la delicada situacional emocional que atraviesa Aida Victoria en los últimos días tras descubrir que su novio la engañó con otra mujer en una discoteca.

PUBLICIDAD

En sus declaraciones, Epa Colombia reconoció la existencia de mujeres que actúan de manera reprochable, destacando que las fallas humanas trascienden el género. Sin embargo, mostró empatía al ver a Aida Victoria Merlano visiblemente afectada, llegando incluso a expresar su deseo de salir con ella para ofrecerle apoyo durante este difícil momento.

“Llevo como dos días seguidos viendo lo de Aida, a mí me da pesar con la china. Es que esos manes son más malos, esos manes no la dan nadita… son muy carnales, son como que a la primera ya se la quieren comer, besar y ellos no saben las consecuencias”, dijo la empresaria a través de sus cuentas personales.

La influencer comentó que por esa razón le gustaba tener una relación sentimental con mujeres, reiterando cuál es su preferencia sexual. “Yo por eso, la verdad, a mí me gustan las mujeres, porque las mujeres tienen más sentimiento, las mujeres le meten más corazón, las mujeres no fallan, las mujeres no traicionan”, aseguró Epa Colombia.

Westcol Buscó a Aida: ¿Qué le dijo?

Recientemente, Aida Victoria Merlano compartió con sus millones de seguidores que tuvo un reencuentro con Westcol en su casa en Barranquilla, pero aprovechó la ocasión para poner en claro sus sentimientos.

“Vino a mi casa, nos sentamos, yo tenía mucha rabia, le dije un montón de cosas y me dijo: En serio lo siento, fueron cosas que dije desde un momento de rabia”, contó Merlano.

Según Aida, el streamer le suplicó llorando que volvieran, pero Merlano no aceptó su propuesta, ya que está atravesando un momento emocional muy complicado.

Muchas mujeres se solidarizaron con ella y le pidieron no estar triste por un hombre que no la merece.