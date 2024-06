Epa Colombia confesó cuál es su actual relación con Álvaro Uribe Vélez, ¿apoyando el negocio de las keratinas?

Daneidy Barrera Rojas mejor conocida como Epa Colombia tuvo sus inicios en la industria del entretenimiento siendo creadora de contenido y por ende, realizando videos desde su casa y en compañía de varios de sus amigos, sin embargo, aunque en principio causaban risas entre los internautas posteriormente terminó en problemas legales que trajeron consigo la clausura de sus redes sociales. Pero, la bogotana buscó sacarle el lado positivo a esta situación, dándole paso a su faceta como empresaria comenzando a vender productos capilares, especialmente keratinas las que le permitieron cosechar una amplia fortuna y codearse con famosas figuras, pues hace pocos días Epa Colombia confesó cuál es su actual relación con Álvaro Uribe Vélez.

PUBLICIDAD

¿Qué pasó entre Epa Colombia y Álvaro Uribe Vélez?

Epa Colombia dio de que hablar en el año 2021, luego de reunirse con Álvaro Uribe Vélez, donde en medio de risas buscó imitarlo y por supuesto, el expresidente tomó de manera jocosa este hecho, además que la empanada también terminó siendo la principal protagonista: “¿cómo quiere que lo imite? Hermanos, colombianos… ¿cómo?”. Asimismo, las palabras por parte de Uribe tampoco se hicieron esperar para aquel momento resaltando: “Amiga, vuélvete una emprendedora como Epa. Sigue el ejemplo”

Aunque tiempo más tarde, Uribe terminó invitándola, pero de paso desmintiendo una anterior cita en su finca en El ubérrimo, dejó abierta la puerta a nuevas conversaciones entre ambos a pesar del malentendido ocurrido tuvo el programa ‘Desnúdate con Eva’ por parte de la empresaria, sin embargo, hace pocos días durante una entrevista para la emisora ‘Los 40′ volvió a referirse al tema, pero especialmente de cómo es su relación.

¿Cómo es la relación entre Epa Colombia y Álvaro Uribe Vélez?

Epa Colombia no dudó en referirse al tema de Álvaro Uribe con los locutores de ‘Los 40′, donde aseguró que su aparición junto a Uribe terminó siendo un 50 y 50: “A mí me estaban atacando muchísimo por el lado de las peluquerías de Invima y salió el papá de los pollitos. Mi amor, querida...” Seguidamente, la empresaria aseguró que actualmente tiene un contacto con el expresidente: “Ese señor es chistosito... Tú sabes que es él la da mucho. Él me dijo que quería conocer a mi hija. Yo no con todo esto que está pasando en la política, yo le dije mejor no”.