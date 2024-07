“Ni se atreva a pisar por acá”: a ‘WestCol’ le llueven críticas por polémicos comentarios contra Montería

‘WestCol’ volvió a generar polémica en las redes sociales después de que en una transmisión en vivo se pronunciara de mala manera contra el municipio de Montería, realizando comentarios despectivos sobre esta locación, lo que despertó el rechazo de parte de algunos usuarios de las redes sociales quienes criticaron duramente al joven.

Desde la semana pasada, el creador de contenido ha estado envuelto en diferentes polémicas, siendo la principal el hecho de su ruptura con la influencer Aida Victoria Merlano, luego de que él estuviera contactando a otra mujer, algo que muchas personas tildan como una infidelidad de su parte.

A partir de ese momento, el colombiano ha estado realizando todo tipo de publicaciones en donde no solo deja ver lo triste y lastimado que está por este suceso, sino que también ha aprovechado sus redes sociales para realizar algunas declaraciones polémicas en el proceso.

Muchos usuarios de las redes sociales e incluso algunas figuras locales de los medios digitales se han pronunciando en su contra, tildándolo de machista y felicitando a Aida por haber terminado su relación con él.

Sin embargo, las polémicas para WestCol no cesan, ya que en una transmisión en vivo en la que estuvo interactuando con sus seguidores, leyó el mensaje de uno de ellos que le preguntó cuándo estaría visitando Montería.

Pero al streamer parece que no le cayó bien este comentario, ya que no dudó en pronunciarse de manera despectiva sobre el municipio: “el día que yo no tenga plata, el día que yo no tenga nada que hacer. Esa tiene que ser la única manera que yo vaya por allá. O sea, yo no me imagino en mi sano juicio diciendo: ‘voy a Montería’”.

WestCol fue duramente criticado por sus mensajes contra Montería

A través de las redes sociales, el fragmento de su sesión en vivo se ha estado difundiendo, generando rechazo entre muchos usuarios de estas plataformas quienes aseguran que no quieren ver al streamer en Montería.

“Ni se atreva a pisar por acá”, “Es persona non grata en Montería, que jamás venga a esta ciudad, no es bienvenido”, “Bobo, mejor que ni venga”, “Montería y su gente son espectaculares, no entiendo este tipo por qué dice eso de Montería como si fuera poca cosa” y “¿A este tipejo quien lo va a querer ver en Montería?” son algunos de los mensajes que se pueden leer en las redes sociales.

Cabe destacar que WestCol también ha realizado comentarios negativos contra Ibagué, algo que el alcalde de la ciudad no dejó pasar, declarándolo persona ‘non grata’.