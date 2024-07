Aida Victoria Merlano tomó radical cambio de look tras romper con Westcol

Tal parece que Aida Victoria Merlano está decidida a cerrar definitivamente su relación con Westcol. Muestra de ello es su reciente decisión de realizar un cambio en su apariencia física. Hace poco, la influencer barranquillera ya había modificado su look, pero ante la polémica de su ruptura con el streamer, ha vuelto a intervenir su estilo de cabello.

Como se recordará, la pareja protagonizó una pelea pública donde Merlano le reclamó a Westcol por haberle sido infiel con otra mujer en una discoteca de Medellín. La confrontación quedó registrada en redes sociales, pues ocurrió durante una transmisión en vivo que Luis Villa, nombre real de Westcol, estaba realizando para sus miles de seguidores.

En varios mensajes posteriores, Aida Victoria Merlano indicó lo doloroso que ha sido este proceso, pero también instó a sus seguidores a no perder la fe en el amor. “No me arrepiento de nada de lo vivido con él,” comentó Aida, mostrando una actitud positiva, pero aún desilusionada con su ex.

El cambio de Aida Victoria Merlano tras romper con Westcol

En vista de este momento difícil, Aida decidió hacer un acto de renovación y optó por un nuevo cambio de look. Recientemente, mostró a sus fanáticos que se cortó el cabello, un gesto que muchos interpretaron como un intento de cerrar este capítulo de su vida y abrirse a nuevas oportunidades. Aunque aún no ha revelado el resultado final de su transformación, el anuncio ha generado expectativas entre sus seguidores.

Aida Victoria Merlano La influencer mostró que cortó su cabello. / Foto: Instagram @aidavictoriam

Además del cambio físico, Aida compartió algunas reflexiones sobre el comportamiento de las personas a su alrededor. “Las buenas y malas personas no existen, solo existen personas en sus buenas y malas versiones”, escribió Merlano en una de sus historias.

La influencer también ha utilizado sus plataformas digitales para compartir mensajes de fortaleza y autoempoderamiento, buscando inspirar a sus seguidores a superar los momentos difíciles.