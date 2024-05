Cintia Cossio respondió a quienes la critican por no compartir fotos con su hijo en redes

La influencer Cintia Cossio decidió responder a aquellos seguidores que la cuestionan por no subir fotos compartiendo momentos junto con su hijo Thiago en sus redes sociales.

PUBLICIDAD

A través de sus plataformas digitales, Cossio no se quedó callada luego de que un usuario expresara su curiosidad sobre la ausencia de publicaciones con su hijo. “¿Por qué ya no subes fotos con Thiago?”, fue la pregunta que desencadenó la respuesta de la influencer.

En su contundente mensaje, Cintia explicó que nunca ha sido de presumir su relación con su hijo en sus cuentas personales y que muestra solo una pequeña parte de su vida en estas plataformas. “Yo nunca he sido de presumir casi a mi hijo”, escribió.

Recomendados

La creadora de contenido destacó que, aunque comparte poco sobre Thiago en las redes sociales, en la vida real es una madre comprometida que ofrece a su hijo una vida excelente. “Ese niño es feliz, tiene excelente educación, interactúa con todo tipo de animales, siempre está con papá y mamá, es educado, tiene salud y hasta el momento no le hace falta nada”, aseguró.

Cintia Cossio La influencer respondió a quienes la critican por no publicar fotos con su hijo en redes sociales. / Foto: Instagram @cintiacossio - Tomada el 1 de mayo de 2024

Cintia Cossio aclaró que no expondrá a su hijo en redes

Cintia también reiteró que no es su estilo mostrar constantemente a su hijo y que seguirá manteniendo esta postura. “No soy una persona de estar mostrando a mi hijo en las redes sociales y así lo seguiré haciendo”, afirmó.

La influencer enfatizó que el hecho de no compartir fotos con Thiago no significa que no esté presente en su vida. “Si ustedes basan el ‘con quién estoy con quiénes comparto’ por mis redes sociales, entonces yo me mantengo sola porque casi nunca muestro a nadie”, expresó la hermana de Yeferson Cossio.

Con su respuesta, Cintia dejó en claro su postura sobre la exposición de su vida privada en las redes sociales y reafirmó su compromiso como madre fuera de los reflectores digitales.