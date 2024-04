Quedó con hambre: Cintia Cossio denunció que un repartidor de delivery la robó

Cintia Cossio le contó a sus seguidores una curiosa anécdota que vivió hace poco con un servicio de delivery, indicando que el repartidor terminó robándole su comida, no solo dejándola con hambre en el proceso, sino también afectando la rigurosa dieta a la cual se está sometiendo desde hace algunos días.

La creadora de contenido suele mostrarse muy abierta a través de sus redes sociales, compartiendo varios detalles sobre diferentes aspectos de su vida, desde su faceta como mamá, pasando por las divertidas bromas que protagoniza junto a su hermano, Yeferson Cossio, además de mostrar sus rutinas de ejercicios.

Puede leer: Cintia Cossio reveló su truco para salir ilesa cuando la detiene la Policía

Recomendados

Pero así como se enfoca en detalles específicos, a la joven también también le gusta compartir aspectos cotidianos y diversas anécdotas que suelen ser tanto reflexivas como cómicas.

Y en esta oportunidad, Cintia Cossio compartió con sus seguidores un curioso suceso que vivió hace pocas horas, en el cual un repartidor de delivery fue el protagonista, puesto que decidió pedirle que buscara su almuerzo en casa, el cual era especial para ella ya que estaba hecho pensando en su dieta.

“Pedí un Rappi favor para que me trajera desde mis casa las cocas con mis respectivas dietas ya que estaré todo el día afuera y no me gusta comer por fuera cuando estoy enfocada en mi dieta”, empezó a contar la colombiana en una historia.

Lea también: “Me siento castrada”: Cintia Cossio reveló por qué ha estado ausente en las redes sociales

Cintia Cossio terminó siendo robada por el repartidor

Seguidamente le dejó saber a sus seguidores que el repartidor en cuestión terminó quedándose con su comida, indicando que el trabajador nunca le llevó su pedido, informando que lo estuvo esperando cerca de tres horas.

“¿Pueden creer que el Rappi me robó la comida? Jajajajaja ya eran las 12 pm y yo en ayunas y con mera hambre, esperándolo desde las 9am jajajaja. Se desapareció con mi dieta”, redactó Cintia Cossio en una historia de Instagram mientras mostraba su rostro de indignación por lo sucedido.

Sin embargo, tal parece que este suceso no le afectó mucho su humor, ya que pocos minutos después compartió una historia en donde se ve muy feliz cantando una canción y haciendo varios gestos tanto divertidos como sugerentes.