“Una crisis terrible”: Cintia Cossio habló de las secuelas que le dejó un fuerte ataque de ansiedad

Cintia Cossio abrió su corazón y le contó a sus seguidores algunos detalles sobre las secuelas que experimentó durante un fuerte ataque de ansiedad, indicando que no solo fueron mentales, sino también físicas. También aprovechó para aconsejar a sus fans a propósito de este tema y otros asuntos relacionados.

La creadora de contenido suele mantenerse muy activa a través de las redes sociales, compartiendo varios detalles sobre su día a día, sus rutinas de entrenamiento, sus viajes y el tiempo que pasa con su hermano, el influencer Yeferson Cossio, detallando diferentes aspectos de esto desde un poco de vista cómico.

Pero en una serie de recientes historias de Instagram, la joven cambió un poco el tono al mostrarse un poco más vulnerable y sería, relatándole a sus fans un episodio de su vida en el que enfrentó uno de los ataques de ansiedad más fuertes que le ha tocado vivir, dejando al descubiertos algunas secuelas de esto.

“Nunca, nunca en mi vida he tenido una crisis de ansiedad tan fuerte como la que tuve hoy hace un año. Y no había una razón, o sea, simplemente vinieron pensamientos intrusivos y me dio una crisis terrible, yo tenía la nariz recién operada, nueve - diez días de operada, y yo recuerdo que yo lloraba súper desesperada, me tiraba al suelo y yo me preguntaba: ‘¿qué me pasa?’”, recordó con pesar Cintia Cossio.

En la misma historia mostró cómo quedó su rostro, dejando ver que estaba muy inflamado. Sin embargo, aclaró que esto fue producto de la “crisis” que experimento y no fue un efecto secundario de la cirugía: “así estaba ese día. Mayo 13/2023. La cirugía no me inflamó, la crisis sí me j***ó físicamente”.

Cintia Cossio intuye que esto fue algo más que un ataque de ansiedad

En la misma serie de historias, la joven contó que durante este proceso llegaron a su cabeza varios pensamientos “intrusivos”, los cuales le estarían advirtiendo sobre el peligro que puede correr uno de sus allegados si llega a ir a un sitio en específico.

Al principio, Cintia Cossio creyó que ese presentimiento era algún efecto secundario de los medicamentos que tenía que consumir por su cirugía: “¿será que los opioides, la medicina me están enloqueciendo?”.

Sin embargo, la influencer aseguró que, más allá de ser un ataque de ansiedad, todo se trataba de un instinto genuino, lo que hizo que advirtiera a esta persona de alejarse de un lugar en específico. Y si bien le hizo caso al principio, Cossio contó que al día siguiente la tildó de “loca” y siguió adelante con su plan original.

También dejó entrever que esta experiencia le dejó una decepción con la persona que intentó aconsejar y advertir, invitando a sus seguidores a considerar muy bien a quién le ofrecen su amistad.