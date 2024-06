Ella es la bella hija de Juan Pablo Llano de MasterChef Celebrity de RCN Televisión; es bailarina y modelo

‘MasterChef Celebrity’ de RCN Televisión es uno de los programas de cocina más famosos de la televisión colombiana, pues durante 6 años ha contado con un sinfín de figuras del entretenimiento, quienes buscan mostrar sus habilidades gastronómicas y así poder llevarse no solo los 200 millones si no también convertirse en el mejor cocinero de la temporada. Sin embargo, la tarea difícil la tiene los jurados, Nicolás de Zubiría, Jorge Rausch y Adria Marina, quienes se encargan de medir sabores, presentación y creatividad en cada uno de los platos. Durante esta nueva temporada, son varios los cocineros quienes no han pasado desapercibidos entre ellos, el actor y presentador Juan Pablo Llano y ella es su hija una modelo y bailarina.

¿Quién es Juan Pablo Llano de ‘MasterChef Celebrity’?

Juan Pablo Llano es una de las caras nuevas que llegó a ‘MasterChef Celebrity’ de RCN Televisión, luego de años de ausencia de la televisión colombiana. El paisa hizo parte de recordadas producciones como ‘Sin senos si hay paraíso’, ‘Grachi’, ‘La nocturna’, ‘Desafío: La guerra de las generaciones’, entre otras. Actualmente, Llano está radicado con su familia en Miami adelantando nuevos proyectos, por supuesto, ligados a su talento ante las cámaras.

¿Quién es la hija de Juan Pablo Llano de ‘MasterChef Celebrity’?

La hija de Juan Pablo Llano de ‘MasterChef Celebrity’ es Violetta Llano, quien cuenta con 17 años edad y al igual, que sus padres siente una gran afinidad con las cámaras, pero no precisamente en la actuación o la presentación, pues por medio de su cuenta de Instagram, donde alcanza los más de 100 mil seguidores se ha encargado de compartir su pasión como lo es el baile, apoyada por supuesto, por sus padres y dejando ver que desde hace un buen tiempo hace parte de una academia que le ha permitido explotar su talento al 100%.

Sin embargo, este no sería el único rol en el que se estaría destacando Violetta, pues también adelantaría su faceta como modelo, guiado por sus padres. La joven además ha buscado entrar en la esfera como creadora de contenido e incluso se ha dejado ver con la sobrina de Carolina Cruz, quien reside en la misma ciudad.

¿Quién es la esposa de Juan Pablo Llano de ‘MasterChef Celebrity’?

La esposa de Juan Pablo Llano de ‘MasterChef Celebrity’ es Catalina Gómez, con quien lleva alrededor de 20 años de matrimonio y dos hijos, Violetta y Matías. La mujer hizo parte de ‘Protagonistas de nuestra tele’, ‘reality’ que le permitió darse a conocer para posteriormente convertirse en la cara de diferentes marcas e incluso participó en ‘MasterChef Celebrity’ en el año 2018.