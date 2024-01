¿Quiere un 2024 exitoso? Este es el ritual de Juan Pablo Llano para lograrlo

El actor Juan Pablo Llano, esposo de Catalina Gómez, que se encuentra radicado en Miami con su familia, tiene claras las prioridades en su vida y cuenta con algunas decisiones que lo hacen vivir más ligero, con el amor y el cariño de quienes realmente aportan a la vida para no congestionar su mente y su corazón con quienes le envían malas energías cuando él y su familia se están reinventando en otro país.

Desde hace varios meses Juan Pablo y su familia se radicaron en el exterior por motivos laborales, ya que el actor se encuentra realizando una serie de proyectos en países como México y Estados Unidos, por lo que su esposa, exparticipante de ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ Y ‘MasterChef Celebrity’ dejó a un lado la presentación para emprender en el mundo inmobiliario y sorprenderse con los importantes resultados que obtiene en su nuevo lugar de residencia, por lo que desde ese momento en el que su esposo les ofreció un nuevo rumbo, para Juan Pablo ha tomado mayor sentido la unión familiar y la tranquilidad que pueda recibir y transmitir a su entorno en su diario vivir.

Lea también: ¿Le siguió los pasos a su mamá? Violeta Llano, hija de Catalina Gómez, exparticipante de ‘MasterChef Celebrity’ sorprendió modelando en el mar

En sus más recientes publicaciones, Juan pablo ha compartido momentos que para él han pasado de ser un sueño a convertirse en su realidad. Compartir con su familia, con aquellos a quienes ama y experimentar nuevas vivencias a donde va, son algunas de las motivaciones que Llano considera importantes no sólo para su presente sino para su proyección en el 2024.

El actor, modelo y presentador de 46 años de edad, manifiesta la disciplina como un pilar en su vida para la consecución de éxitos laborales y personales. Para él, el deporte como estilo de vida proyecta salud física y mental que facilitan el desempeño de sus labores profesionales y son a su vez, ejemplo para sus hijos.

Lea también: “Hay cosas que ya no puedo hacer”: famoso actor colombiano contó su proceso con enfermedad degenerativa

Teniendo presente su influencia en redes sociales, compartió con sus seguidores el principal ritual para el 2024 que para él, significa tranquilidad, armonía y salud. En el post, Juan Pablo plantea a sus seguidores que “Bloqueen a la gente que los incomoda, sálganse del grupo de amigos donde no se sienten bien, aléjense de quien ya no aporta nada bueno. Nuestra paz mental es prioridad, y no tiene precio”. Pese a que dicha publicación ha recibido una serie de críticas, son más los seguidores que se suman al propósito de procurar un 2024 en donde su salud mental sea prioridad.