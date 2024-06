Novia de Jhonny Rivera le respondió con dureza a quienes la critican por su cirugía plástica

Para mitad de 2023, la farándula criolla colombiana giraba en torno a un tema en específico, el conocer todos los detalles sobre la nueva pareja de cantante Jhonny Rivera, misterio que quedo resuelto al conocer el nombre, Jenny López, joven mujer a la que el risaraldense le lleva 30 años en edad , diferencia que le ha despertado varias críticas a este idilio; a las que se le sumaron los duros comentarios que recibió López por su cirugía plástica.

Tras la confirmación de su amor, la caucana ha estado enfocando sus esfuerzos en impulsar su carrera en la música popular, misma que comenzó unos años atrás, cuando hacía parte del grupo ‘Los Porteños’, que acompaña a Rivera en todas sus presentaciones. Su recibimiento en el género ha sido tan bueno que ya tiene varios ‘palos pegados’ en las emisoras, como ‘Culpables’, canción que realizó junto a su novio y con la que le respondieron a quienes no están de acuerdo con su unión.

Pero los detractores de Jenny no la sueltan y en esta ocasión decidieron hacer varios comentarios relacionados con el aumento de busto al que se sometió la caucana, respuestas que dio a conocer mediante las historias de su Instagram, plataforma en la que acumula 728.000 seguidores. “Cada persona es un mundo totalmente diferente, yo me la realicé porque soy muy delgada y no tenía senos, ninguna blusa me quedaba, todo tenía que mandarlo a arreglar. Así que decidí operarme para que por lo menos la talla ‘XS’ me quedara”, expresó la intérprete de ‘Acapulco’.

