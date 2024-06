¿Un hermanito para Andy? Jhonny Rivera contó si quiere tener hijos con Jenny López

Jhonny Rivera abrió su corazón y compartió un tema de gran importancia dentro de su relación: tener más hijos. Y es que el cantante aprovechó una sesión de preguntas y respuestas en Instagram para hablar de este tema y dejar ver si Andy Rivera puede esperar un hermanito o se quedará como hijo único.

El artista ha dejado ver en diferentes oportunidades que, a pesar de los malos comentarios que suele recibir en las redes sociales, sigue adelante con su romance con la cantante Jenny López, haciendo caso omiso a las críticas de varios internautas quienes condenan la relación debido a la diferencia de edad entre ambos.

A través de diferentes publicaciones, algunos usuarios de las redes sociales no pierden el tiempo para criticar la relación, dando a entender que, según ellos, la joven se aprovecha del dinero y la fama, mientras que el cantante disfruta de la juventud de su pareja, haciendo referencia a la diferencia de 30 años de edad entre ambos.

Sin embargo, tal y como se ha podido ver en las redes sociales, este tipo de comentarios no parecen ser impedimento para que disfruten su romance, compartiendo con frecuencia varias escenas en las que no solo aparecen juntos en situaciones de trabajo, sino también en contextos más románticos.

Y a propósito de esto, durante una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, uno de sus fanáticos no dudó en preguntarle a Jhonny Rivera sobre su futuro, preguntándole si tiene planeado tener más hijos.

Ante esta interrogante, el colombiano respondió: “eso yo no lo descarto. No lo descarto, pero toca esperar, esperar a ver qué va pasando”, dando a entender que no le molestaría expandir su legado.

Jhonny Rivera también habló sobre la ansiedad

Si bien el artista dejó claro que en el tema de la paternidad, la paciencia es la clave en su caso, en otra historia aprovechó para hablar sobre la ansiedad, dejándole saber a sus seguidores que es una persona muy impaciente y que busca conseguir “todo ya”.

“Soy ansioso que yo quiero todo ya, me desespero en una reunión, quiero irme, ese tipo de ansiedad”, confesó Jhonny Rivera.

Sin embargo, aclaró que no sufre ni ha sufrido ansiedad clínica, indicando que Andy Rivera sí ha pasado por ese cuadro y tiene idea de lo que se siente debido a lo que su hijo le ha podido contar.