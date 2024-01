“Casi no salimos a flote”: Jhonny Rivera habló del peligro detrás de una escena en el video de ‘Culpables’

Jhonny Rivera le reveló a sus seguidores que grabar el videoclip de su nueva canción junto a Jenny López, ‘Culpables’, tuvo su cuota de riesgo, revelando en el proceso que una escena en particular tuvo su respectiva dosis de peligro, no solo por lo que representaba para ellos, sino también porque en el pasado mucha gente se había accidentado en esa misma zona.

El par de cantantes recibió una gran cantidad de comentarios negativos cuando su relación se hizo pública en 2023, en especial por la diferencia de edad entre ambos, siendo de casi 30 años.

Y si bien la mayoría de las veces hacían caso omiso a este tipo de mensajes, en algunas oportunidades no se quedaban de brazos cruzados y se defendían de las críticas con varios argumentos.

Sin embargo, tanto Jhonny Rivera como Jenny López decidieron ser más contundentes y le dedicaron una canción a sus detractores, en donde aseguran que ya no les importa lo que digan la gente debido a que solo se concentran en su amor y en lo que sienten.

Pero no solo se limitaron a componer una canción, sino que la acompañaron con un videoclip en donde juegan con el titulo del tema al aparecer en juicios, con ropa de presidiarios y siendo perseguidos por hombres armados, teniendo que saltar de un acantilado para salvarse de ellos.

Y es a propósito de esta escena que el cantante se pronunció en sus historias, revelando que esta toma se grabó solo una vez debido a que a ambos le causaba terror lanzarse desde una gran altura.

“Era toma única porque nosotros no íbamos a repetir ese salto jamás”, contó el colombiano en una historia, indicando que cuando estaban llegando al lugar de la escena, tanto él como su pareja se estaban arrepintiendo, pero debido al compromiso decidieron seguir adelante a pesar del miedo y los riesgos.

El sitio donde grabó Jhonny Rivera es muy peligroso

En una sesión de preguntas y respuestas en Instagram, un usuario le preguntó si le habían advertido de lo peligroso que era ese lugar, contándole que incluso habían muerto personas. Ante esto, indicó que en efecto le advirtieron, pero después de haber saltado.

“Me dijeron después de haber saltado, yo no quería que me contaran nada de eso porque de pronto me arrepentía y yo ya iba decidido, entonces nadie me dijo nada”, contó Jhonny Rivera en la historia.

También indicó que su suegro los ayudó mucho al momento de realizar la escena, ya que él había hecho este salto en el pasado, por lo que se lanzó primero para que ellos supieran cómo y en dónde debían caer.

Otro detalle que mencionó fue que debido a la profundidad del “charco”, casi no salieron a flote, pasando un pequeño susto en ese momento.