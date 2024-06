Sin respeto: Yina Calderón compartió un polémico video de su mamá y no la perdonaron en las redes

La mamá de Yina Calderón, Merli Ome, recibió una gran cantidad de criticas de parte de varios usuarios de Instagram luego de que la DJ compartiera un polémico video de la señora en donde aparecía bailando de manera sugerente y con ropa reveladora, dejando varios comentarios negativos en el proceso, algo que le trajo sus respectivas consecuencias.

La influencer y su familia han demostrado en más de una oportunidad que no tienen reparos en mostrarse tal y como son en las redes sociales, compartiendo videoclips musicales protagonizados por ellas mismas en donde son duramente criticadas, historias en donde los excesos están presentes, e incluso con ciertas actitudes cuestionables cuando están bajo la influencia del alcohol.

Y si bien reciben una gran cantidad de mensajes negativos por todo esto, ninguna de ellas demuestra arrepentimiento o pena, indicando en más de una oportunidad que se sienten bien con ese tipo de acciones porque disfrutan del momento.

A propósito de esto, durante su viaje a Perú, Yina Calderón estuvo revisando varios archivos en su teléfono y encontró un video de 2022 en el que su mamá aparecía haciendo el trend de la canción de Anitta, ‘Envolver’, en donde aparece bailando de manera sugerente usando un body negro.

La DJ volvió a publicar el clip en su perfil de Instagram como parte de un ‘TBT’ o ‘Throwback Thursday’, pero al igual que hace dos años, varios usuarios de las redes sociales volvieron a dejarle mensajes negativos, algo que ella misma mencionó en una de sus historias de Instagram.

“Estamos cenando y preciso me sale el video de mi mamá cuando hizo el baile de Anitta. ‘Y no te vayas a envolver’. Mami, que dizque ese c*** negro, están diciendo”, dijo entre risas la joven en un breve clip.

A Yina Calderón le eliminaron la publicación de su mamá

En otra historia, la colombiana le contó a sus seguidores que el video recibió tan malos comentarios en Instagram que la plataforma terminó borrándoselo del perfil, aprovechando la oportunidad para responder algunas de las críticas que llegó a leer.

“Me eliminaron del muro el video de mi mamá, estaba rechistoso. Yo alcancé a leer algunos comentarios y ustedes dicen: ‘exponiendo a tu mamá', que no sé qué. Si mi mamá se siente bien haciendo ese video, si ella se siente bien con el cuerpo que tiene, no le da peno eso, ella verá qué hace”, dijo Yina Calderón.

A propósito de esto, la DJ indicó que a pesar de que sabe que algunos de sus seguidores suelen atacarla a ella o a su familia, aún así siente cariño por ellos.