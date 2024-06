“No voy a comer porque ella ganó”: Yina Calderón reaccionó al triunfo de Karen Sevillano

La influencer colombiana Yina Calderón rompió el silencio desde la ciudad de Lima, Perú, respecto al reciente triunfo de Karen Sevillano en ‘La Casa de los Famosos’. Calderón, quien había manifestado abiertamente su apoyo al actor Julián Trujillo, se pronunció tras ser inundada con mensajes en sus redes sociales, pidiéndole que comentara sobre el desenlace del reality show de RCN.

“Tengo toteado mi directo, con mensajes de: ‘Cómo quedó, sóbese, ella ya salió y verá cómo le va a contestar. ¿Cómo así?’”, expresó Yina, visiblemente molesta por la insistencia de sus seguidores.

La creadora de contenido dejó claro que no teme a las críticas por expresar su apoyo a Trujillo, conocido por su papel en la serie ‘Enfermeras’. “Primero que todo, para que ustedes lo comprendan, yo al único ser que le tengo temor es a Dios. De resto, me importa un c#lo todo el mundo,” dijo de manera contundente.

Calderón defendió su posición, argumentando que su preferencia por Julián Trujillo era válida y no debe ser motivo de controversia. “Segundo: Yo sigo apoyando a Julián porque me gustó lo que hizo y siento que debió haber ganado porque a mí me gusta como a usted le gusta la muchacha que ganó, no pasa nada. Y tercero: pues sí ganó, ya, qué hiju3put@, yo no voy a comer, no voy a dormir, no voy a vivir porque ella ganó”.

Yina también subrayó su desagrado hacia Karen Sevillano, mencionando que no tiene una buena relación con ella. “Tampoco ustedes saben que ya no me cae bien desde antes y no va a ser mi amiga nunca,” afirmó. Recordó a sus seguidores que, en el pasado, tuvo problemas con Sevillano que resultaron en el cierre de una de sus cuentas de Instagram.

A pesar de sus diferencias, Calderón reconoció que el triunfo de Sevillano fue resultado de sus esfuerzos y el apoyo del público. “Mar&ca, si se lo ganó fue porque Dios quiso que se lo ganara, algo tuvo que haber hecho para ganárselo, entonces cuál es el lío”, concluyó.