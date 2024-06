“No hay de dónde hacer caldo”: Yina Calderón contó la decepción que se llevó en Perú

Yina Calderón compartió recientemente en sus redes sociales las experiencias de sus cortas vacaciones en Perú. A través de sus historias de Instagram, Yina mostró su recorrido por la ciudad de Lima, acompañada de su familia, aunque no ocultó su desencanto cuando le preguntaron sobre los hombres en ese país.

Durante su estancia en Perú, Calderón continuó con sus rutinas de ejercicios y visitó varios lugares emblemáticos de la capital. “Perú me da una tranquilidad, encuentras gente muy humana, muy tranquila y sobre todo que aún respetan y quieren su cultura,” publicó la influencer en una de sus historias, mostrando su aprecio por la cultura y la gente local.

En otra de sus publicaciones, Yina publicó un momento en el que invitaba a su madre a salir a recorrer Lima, pero finalmente optaron por cenar en un lugar nocturno de la ciudad antes de su planeado viaje a Cuzco al día siguiente.

Yina Calderón desde sus redes sociales La influencer se encuentra muy activa en sus plataformas digitales y cuenta con más 690 mil seguidores en Instagram. / Foto: Instagram @yinacalderonoficial - Tomada el 15 de mayo de 2024.

¿Qué dijo Yina Calderón de los hombres peruanos?

Sin embargo, la interacción que más llamó la atención de sus seguidores fue cuando respondió a preguntas sobre los hombres peruanos. Calderón, conocida por su franqueza y estilo directo, no ocultó su decepción al respecto.

“Ustedes me están preguntando por los hombres peruanos, físicamente, marica no hay de donde hacer un caldo, ni de menudencia siquiera. Son muy buenas personas, gente muy prudente, muy cultural, muy tranquila, pero físicamente, no no no, a mí no me gustan”, expresó Yina en uno de sus videos, acompañado de gestos de desaprobación.

Pese a las críticas, Yina Calderón ha continuado compartiendo su viaje y experiencias, destacando aspectos positivos del país y mostrando su amor por ese país y sus habitantes. Su estancia en Perú sigue siendo un tema de interés entre sus seguidores, quienes esperan ver más de sus aventuras y comentarios a lo largo de su viaje.