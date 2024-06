“Ni a la esquina con usted”: Yina Calderón respondió a la invitación de Aida Victoria Merlano

La influencer Yina Calderón no se quedó callada ante la reciente invitación que le hiciera Aida Victoria Merlano para participar en su programa y ofrecer al público un “contenido más constructivo”. Hace días, la novia de Westcol lanzó fuertes comentarios llenos de sarcasmo hacia Calderón, quien no tardó en responder con contundencia.

En un video compartido a través de sus redes sociales, Yina Calderón cuestionó la invitación de Merlano, señalando la aparente contradicción entre las acciones y las palabras de su interlocutora. “No entiendo cómo una persona que tiene un novio que a veces habla mierda de comunidades enteras me dice a mí que nos sentemos a hablar, parce, cómo la gente puede ser tan doble moral”, expresó Calderón con visible molestia.

Calderón continuó criticando a Merlano, destacando que ella siempre ha sido sincera y directa, aunque esto le haya ganado la fama de tener un carácter fuerte. Además, aprovechó para burlarse del nuevo color de cabello de Aida, lanzando un comentario mordaz sobre su reciente cambio de look.

“Si tú, Aida, lo que quieres es escuchar que ese cambio de look que te hiciste te quedó divino, te lo voy a decir entonces, te queda hermoso, se te ve el rostro perfilado, te ves increíble. ¿Es lo que querías escuchar? Para mí, y porque algún día te tuve cariño, te luce más el pelo negro. Te ves horrible con ese cambio de look”, afirmó Calderón.

Yina Calderón desde sus redes sociales La influencer se encuentra muy activa en sus plataformas digitales y cuenta con más 690 mil seguidores en Instagram. / Foto: Instagram @yinacalderonoficial - Tomada el 15 de mayo de 2024.

La influencer también dejó claro que no tiene ninguna intención de reunirse con Merlano y mucho menos con su novio. “Yo no me voy a sentar con absolutamente nada a hacer absolutamente nada, siempre he sido alejada de muchísimos influenciadores y, a diferencia suya, Aida, porque lo está haciendo con hipocresía, yo no sirvo para eso. Ni a la esquina con usted y su novio”, subrayó Calderón.

Finalmente, Yina enfatizó que prefiere ser honesta y directa, aunque eso signifique ser vista como una persona conflictiva. “Es mejor una persona ‘malparida y sayayina’ de frente, que ya saben a qué atenerse, a esa gente morronga que dice ayudemos, compartamos, demos ejemplo y por detrás son los peores. Se acordarán de mí”, concluyó.