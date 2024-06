Adriana Lucía confesó que fue víctima de fuertes amenazas, pero no se arrepiente de votar por Gustavo Petro

Adriana Lucía es una de las cantantes más reconocidas en Colombia debido a los años que lleva en la industria donde los géneros como el porro, la cumbia y el tropipop terminan siendo los principales protagonistas, además de mostrar sus habilidades culinarias, pues se convirtió en la ganadora de ‘MasterChef Celebrity’ de RCN Televisión en el año 2020. Pero, más allá de su rol artístico, la cordobés desde hace un tiempo ha llamado la atención por su apoyo al presidente y recientemente Adriano confesó que no se arrepiente de haber votado por Gustavo Petro.

¿Qué dijo Adriana Lucia sobre Gustavo Petro?

En medio del lanzamiento de su nueva canción, ‘Te lo digo el cumbia’, la artista estuvo siendo parte de varios medios de comunicación, entre ellos Caracol Radio en ‘10 am. Hoy por hoy‘ con Vanessa de la Torre refiriéndose a este tema y dejando claro que no se arrepiente de su voto e incluso que la gente mezcló su apoyo a las marchas con la candidatura presencial de Gustavo Petro.

“Yo no apoyé campañas, apoyé las protestas, sino que la gente luego relaciona eso, porque hice público mi voto. Son dos cosas. No me arrepiento por no votar por Rodolfo la verdad y creo que las pruebas nos dan un certeza de lo correcto”, aseguró Adriana Lucía a la emisora Caracol Radio.

Asimismo, la intérprete de ‘Amor pa’ toda la vida’ indicó que la serie de críticas que recibió por medio de sus redes sociales terminaron siendo bastante complejas de asumir para ella, pues tuvo que salir adelante con su embarazo y también con su nuevo álbum.

”Tuve algunas amenazas serias que me costó, activación de protocolo y esta cantidad de cosas. Uno si se pregunta cómo músico, ¿en qué momento terminé yo en esto?, ¿en qué momento en este país con tanto corrupto que hay, no someten a esto a un político, pero a un músico, a una reina de belleza, a un deportista si se le exige más cuentas? Y no me arrepiento de pensar como pienso y de decir mi postura, para nada. Pero si me cuestiono, ¿lo volvería a hacer? No lo sé”, aseveró Adriana Lucía.

Seguidamente, la cantante reiteró que es común tener una postura frente a la música, “hacer arte e incomodar, pero en Colombia no se tienen esos referentes (...) En Francia entienden que antes de un futbolista en un ciudadano” (Haciendo referencia al caso de Mbappé al referirse a algunas cuestiones políticas). Entiendo que estamos en un país en que si no estás conmigo estás contra mí, no nos han enseñado a desentir (...) Yo también me estoy haciendo una autocrítica”.

¿Cuáles son las críticas que ha recibido Adriana Lucía por Gustavo Petro?

Durante una pasada entrevista para el programa de entretenimiento ‘Lo sé todo’, hace varios meses, la cantante confesó que ha sido blanco de fuertes críticas por medio de sus redes sociales: “Unos amigos míos, músicos, colegas, me decían, ¿por qué no te vas del país? Y la gente me escribía cosas muy horribles en las redes sociales, y que me violaran. Porque los insultos a las mujeres son diferentes que a los insultos de los hombres. Cosas terribles con gente cercana, gente que me dejó de hablar, gente que yo consideraba que era de mi vida, de mi alma. También fue un colador”, fueron algunas de las declaraciones de la cordobés.