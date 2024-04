Adriana Lucía contó cómo terminó electrocutada con Martina La Peligrosa en un concierto, “me creía hippie”

Adriana Lucía es una reconocida cantante de música pop, vallenato y porro, quien cuenta con una amplia experiencia en la esfera artística, pues a sus 14 años de edad lanzó su primera canción, dejando claro que su pasión por la música siempre estuvo latente y actualmente cuenta con grandes éxitos como ‘Cedro’, ‘Porro bonito’ y ‘Nostalgias’. La cordobés además de su visibilidad, también ha buscado darse a conocer a través de las redes sociales y recientemente contó cómo terminó electrocutada con Martina La Peligrosa en un concierto.

La cantante, sin duda, ha logrado ganarse el cariño de sus fans en cada una de sus apariciones, pues siempre ha buscado sacar a flote los ritmos colombianos en sus canciones, pero también ha sido blanco de diversas críticas debido a su apoyo a Gustavo Petro durante las pasadas elecciones presidenciales, lo que le terminó generando un sinfín de comentarios. Sin embargo, para muchos, más allá de sus posturas políticas, lo verdaderamente importante termina siendo su rol como cantante.

Aunque su camino no ha sido sencillo y se ha encargado de revelar pocos detalles con respecto a esto, recientemente por medio de su cuenta de TikTok, la intérprete de ‘Porro bonito’ realizó un ‘story time’ en el que contó que esta fue la primera vez que se electrocutó en una tarima, pues hubo una segunda vez en la que esto sucedió.

“Hubo una época en la vida en la que yo me creía la más ‘hippie’ de todas, entonces decía que necesitaba pisar la tarima directamente con mis pies, entonces no usaba zapatos. Teníamos un concierto al pie de una ciénaga, un lugar absolutamente divino, pero pegó un tronco de aguacero”, fueron algunas de las declaraciones de Adriana Lucía.

En medio del aplazo de su concierto durante un tiempo, mientras que paraba el aguacero, todos los equipos se mojaron, ya que no esperaban este clima: “Me subí a la tarima de pies descalzos, empezamos a cantar y cuando cojo el micrófono me lo pego a la boca, yo siento que me electrocuto, entonces sigo cantando y otra vez me electrocuto. Miro a mi hermana Martina que en ese momento era mi corista y también se estaba electrocutando”.

Al recordar aquella historia, las risas no se hicieron esperar por parte de la cantante, pues reiteró que para ese momento el corazón se le quería salir, mientras que el hecho no pasó de largo por los asistentes, quienes les indicaron que debían ponerse zapatos, pero el mayor problema radicaba en que nadie de su grupo musical había llevado, pues habían preferido dejarlos en el hotel. Finalmente, Adriana reiteró que alguien del público le dio “tronco de chancletonas” y así fue como lograron terminar el concierto.