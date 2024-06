“La conferencia de paz en Suiza es un alinderamiento con la guerra, por eso no iré”: Gustavo Petro

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, canceló su participación en la ‘Cumbre de Paz’ global para Ucrania, que se realizaría en Suiza, a pocas horas de viajar. Según el mandatario, la conferencia no contribuiría al final de la guerra en ese país, por lo que prefiere regresar a Colombia el mismo sábado 16 de junio.

“Mientras se agota el tiempo de resolver la crisis climática que puede acabar con todo, aquí las naciones, el poder, se dedica a la guerra. Lo que hemos encontrado en relación con la Conferencia de Paz en Suiza, es que es básicamente un alinderamiento al lado de la guerra y nosotros no estamos de acuerdo con eso”, aseguró el presidente Gustavo Petro.

El jefe de Estado, que había confirmado su asistencia semanas atrás y ya tenía programada una reunión bilateral con su homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, informó que lo que se debe buscar en ese tipo de espacios es la “construcción de paz”. Este desplante ha generado revuelo en redes sociales y se espera un comunicado más profundo que justifique la cancelación de su reunión con el presidente ucraniano.

“He decidido suspender mi visita y la invitación a la conferencia en Suiza, porque América Latina no quiere más guerra, lo que quiere es la construcción de la paz lo más pronto posible, tanto la suspensión del genocidio sobre el pueblo palestino, como encontrar los senderos difíciles de resolver la guerra entre Ucrania y Rusia”, sumó.

Finalmente, Petro explicó que está dispuesto a asistir a otros eventos que, en su criterio, sí permitan consolidar la paz mundial. “Nosotros estamos dispuestos a participar en conferencias que libremente se dediquen a buscar los senderos de la paz y no a construir bloques para la guerra. No estamos con la guerra, estamos con la paz. Así que no iré a Suiza, nos dirigimos inmediatamente a Colombia”, concluyó.