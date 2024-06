“No la di”: ‘Epa Colombia’ se sinceró sobre un problema que presentó después de dar a luz

‘Epa Colombia’ abrió su corazón y le contó a sus seguidores de una pequeña complicación que está atravesando en su etapa maternal, indicando que hay un detalle sobre el cual no está conforme y que desarrolló después de dar a luz. Sin embargo, la joven se mantiene positiva y piensa que puede tenerlo solucionado para cuando espere su próximo bebé.

La empresaria suele compartir con frecuencia varios detalles sobre su nueva vida como mamá, no solo limitándose a las cosas positivas de su día a día en esta nueva rutina, sino también al hablar de detalles no tan agradables de este proceso, tanto antes del nacimiento de su hija como después.

Desde complicaciones durante su proceso de embarazo, sangrados atípicos, síntomas sumamente incómodos y hasta depresión posparto ha experimentado la colombiana en esta nueva etapa de su vida. Sin embargo, se ha mostrado muy positiva y alegre en la mayoría de los casos.

Y si bien Epa Colombia ha tratado de dar el máximo en todo lo que respecta a su hija, hay un detalle con el que no pudo salir adelante: la lactancia.

A través de una sesión de preguntas y respuestas, cuando un usuario de Instagram le preguntó sobre su proceso de lactancia, aprovechó para hablar cómo le va en este tema, indicando que no ha sido como ella esperaba.

“Amiga, solo el calostrico. Le hubiera encantado a esta mujer hermosa que está allá ser de las mujeres lecheras que se les sale la leche. No, mamita, yo con esas tet***s y no me salió nada”, indicó la influencer.

Epa Colombia veía venir esta incómoda situación

En el mismo clip, la empresaria contó que su mamá y su abuela también pasaron por el mismo problema que ella, indicando que ninguna de ellas pudo darle pecho a sus hijos, razón por la cual no quedó tan asombrada cuando experimentó el mismo caso.

“Eso es como hereditario porque mi mamá no sacó nadita, la abuela tampoco, y yo qué se podía esperar”, dijo Epa Colombia.

Además, indicó que siguió al pie de la letra los diferentes consejos que le brindaron sus seguidores, pero que ninguno de ellos dio resultado: “definitivamente no la di, espero en el segundo”.