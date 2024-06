Carolina Cruz confesó cuánto se ganaba en sus inicios como modelo; le daba para hacerse cargo de su familia

Carolina Cruz es una famosa presentadora y empresaria tulueña quien cuenta con más de 20 años de experiencia siendo parte de reconocidos medios de comunicación como RCN Televisión y Caracol Televisión, pues actualmente hace parte del programa ‘Día a día’. Los inicios de la conductora se dieron como reina representando a su ciudad natal. Sin embargo, durante su nuevo proyecto alejado de la televisión como lo es su podcast se refirió a este tema confesando cuánto se ganaba en sus inicios como modelo; le daba para hacerse cargo de su familia.

¿Qué pasó con Carolina Cruz en el Concurso Nacional de belleza?

Carolina Cruz en un nuevo capítulo durante su podcast ‘Mi mundo, mis huellas, mi verdad’, empezó hablando de este tema asegurando que para aquel momento estaba muy joven, pues tenía tan solo 20 años cuando llegó a ser parte del Concurso Nacional de Belleza y que no tenía otro modo de reaccionar, teniendo en cuenta la edad que tenía.

La presentadora de ‘Día a día’ aseguró que ha tenido que afrontar muchas cosas a lo largo de su vida: “Nunca soñé con ser reina. Nunca soñé con ser modelo. Muchos menos con ser presentadora, empresaria y hacer lo que hago hoy en día. Nunca me imagino que fueron a existir las redes sociales (...) Nunca pensé tampoco ser comunicadora social, porque tampoco terminé mi carrera algo de lo cual también me arrepiento”.

¿Cuánto se ganaba Carolina Cruz en los inicios de su faceta como modelo?

Seguidamente, Cruz reiteró que empezó a modelar cuando tenía alrededor de los 16 años en Cali, haciendo desfiles, festivales en Unicentro, en Chipichape, Cosmocentro, “ahí empecé a ganarme mi platica. En ese momento por cada desfile cuando tenía 16 o 17 años me pagaban 50 mil pesos y yo me sentía archimillonaria y me acuerdo que iba y compraba camiseticas que decían ‘Azuquitar’. Abrí mi primera cuenta de ahorros, pero también decidí desde mis 17 años hacerme cargo de mi familia”.

La tulueña aseguró que iba al Concurso Nacional de belleza con el fin de disfrutar esta faceta, pues no tenía ni idea de que iba a pasar durante su rol como reina y después de ello: “Cuando salía, la gente era muy especial me aplaudían, super cariñosos. Me decían reina desde el día 1″. Sin embargo, a la hora de elegir a la concursante ganadora habían, según ella, mujeres hermosas, pero al haber quedado de virreina tuvo un sinfín de emociones.

“De frustración y de no entender por qué no había ganado. Si todo el mundo me estaba diciendo que favorita (...) A no entender que me había faltado (...) Ese día tengo que aceptar que me dio durísimo, lloré toda la noche. Todas salieron a rumbear y yo me quedé en el cuarto, a comerme un cheesecake grande porque había hecho dieta todo el año (...) Era una niña, chiquita. No entendía nada”. Días más tarde las diferentes versiones con respecto a su paso por el reinado aseguró que pasaron cosas que no fueron del todo positivas, pero esto lo enseñó muchas cosas sobre todo porque actualmente cuenta con una gran madurez.

¿Cómo llegó Carolina Cruz al Concurso Nacional de Belleza?

Para Carolina Cruz llegó una de las oportunidades más importantes de su vida, pues en medio de sus salidas por el pan, un hombre quien hacía parte del Concurso Nacional de Belleza la vio y le dijo que debería lanzarse como representante por este territorio del país. Sin embargo, ella lo vio poco posible por sus 17 años de edad, pero a sus 18 y 19 años la situación terminó siendo la misma, dándose por fin la oportunidad de llegar a este espacio.

“Uno está muy chiquito, muy inmaduro. Entonces llegué con un cirujano plástico, te encuentran muchas cositas para mejorar en tu cuerpo y uno es muy inseguro (...) No tiene como esa fortaleza, además era una niña de 19 años (...) Me hice una lipoescultura y me mandé a agrandar las puchecas y me operé la nariz”, reiteró Carolina Cruz de ‘Día a día’.