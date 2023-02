Carolina Cruz mostró su paso por el Concurso Nacional de Belleza en 1999 y dejó sorprendido a más de uno

Carolina Cruz instó a sus seguidores a que no se dejen engañar por publicidad falsa. Instagram @carolinacruzosorio

Carolina Cruz es una reconocida presentadora, modelo y empresaria quien ha hecho parte de la televisión colombiana durante varios años, siendo una de las caras más conocidas del mundo del entretenimiento. La caleña no solo ha llamado la atención por su belleza y talento sino que también, por sus declaraciones que ha generado polémica en algunas ocasiones.

Cruz suele ser muy activa en sus redes sociales en donde comparte varios de los momentos con sus hijos y varios de los proyectos que adelante en este 2023. Sin embargo, la presentadora llamó la atención hace pocas horas al revelar inéditas imágenes y videos sobre su representación al Valle del Cauca en 1999 en el Reinado de la Belleza.

El hecho se dio mientras una de sus más grandes amigas compartió una foto juntas, Cruz no dudó en resaltar el amor que siente por ella y varios de los momentos que han podido compartir. En medio de esto, un fiel seguidor de la caleña realizó una comparación en la que se daba la decisión final en el Reinado de Belleza de 1999. En esta se ve la emoción y los nervios que paralizaban a la presentadora.

Pero, esto no fue todo, pues el joven compartió aquellos momentos en pasarela en donde Carolina logró deslumbrar y ser elegida como una de las favoritas no solo para los jurados del concurso. Además, para varios televidentes quienes desde allí, no le perdieron el rastro a la caleña, hasta ya cuenta con un club de fans quienes a veces la esperan fuera de su trabajo en ‘Día a Día’.

Como era de esperarse, las declaraciones por parte de Carolina no se hicieron esperar, en donde indicó en medio de algunas risas que su rol como representante de la belleza por el Valle del Cauca se dio ayer y aprovechó para agradecer a quienes le demuestran cariño tanto a ella como a sus hijos a través de las redes sociales.

Lo cierto es que Carolina desde su paso por el reinado demostró su talento en las pasarelas, lo que la llevó a convertirse en la cara de varias importantes marcas nacionales de productos de belleza, vestuario, calzado, entre otros.