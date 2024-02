Esta es la condición que padece ‘Culotauro’ de ‘La Casa de Los Famosos’ Colombia

Camilo Díaz, mejor conocido en las redes sociales como ‘Culotauro’, se convirtió días atrás en el décimo participante confirmado de ‘La Casa de Los Famosos’ Colombia que se enfrentara a otros 21 artistas con más de 40 cámaras encima durante las 24 horas.

La llegada de ‘Culotauro’ a ‘La Casa de Los Famosos’ Colombia derivó en una ola de reacciones por parte de la comunidad digital en la que resaltó lo excelente que es en su trabajo, por lo que esta oportunidad lo dará más a conocer en Colombia y Latinoamérica.

Recientemente ‘Culotauro’ publicó lo que fue su video de presentación a ‘La Casa de Los Famosos’ Colombia en el que abrió las puertas de su hogar y contó algunas cosas de su vida antes de llegar a la convivencia con otros artistas.

“¿Por qué me dicen ‘Culotauro’? Porque salí nalgón. No. Y de repente empezaron chistes sobre que soy nalgón, y uno de esos chistes me llamaron ‘Culotauro’ y los comediantes ‘Ay va Culotauro, mire al Culotauro’. Lo puse en Instagram y desde ese día soy el señor Culotauro”, contó el comediante.

Sin embargo, no fue lo único, pues también se refirió a la condición que vive que no ha sido impedimento alguno para alcanzar el éxito y llevar lo mejor que tiene a toda su comunidad digital.

“Soy cojo. Nací con una pierna más larga que la otra, me la operaron, luego no me recuperé. Qué chimba que la gente que uno es cojito” — ‘Culotauro’

Se estima sea estrenada el próximo 11 de febrero a las 8:00 p.m. por RCN y ViX que tendrá a Carla Giraldo y Cristina Hurtado como presentadoras, así como el actor Emmanuel Restrepo en su persona de Carmelo en el éxito dramático ‘Rigo’ como el host digital de ‘La Casa de Los Famosos’ Colombia.