Andrés Parra encontró la luz en nuevo proyecto gracias al polémico comediante Gabriel Murillo

En los últimos días, el nombre del comediante Gabriel Murillo, que hará parte de la nueva temporada de MasterChef Celebrity, ha estado en boca de muchos, luego de que realizara un chiste despectivo en referencia al departamento del Choc ó . Más allá de esta polémica en la que está inmerso, la manera en la que destaca en su profesión llamó la atención del actor Andrés Parra, quien le pidió ayuda para dar inicio a un nuevo proyecto.

PUBLICIDAD

“El Chocó debe oler a Yogo Yogo vencido”, fueron las cuestionables palabras de Murillo que causaron la indignación de muchos colombianos, las cuales fueron emitidas justo al inicio de su nuevo show ‘En La Olla’, el cual vio la luz recientemente en la plataforma YouTube. Paralelo a esto, el hombre que hará parte de la nueva edición del programa culinario de ‘Nuestra Tele’, ha publicado, de a poco, algunos de los fragmentos de la entrevista que ele realizó a Parra, conversación en la que el hombre que interpretó a ‘Coyó' en ‘El Robo del Siglo’ de Netflix, dio a conocer el aporte de Gabriel para la consolidación de su nuevo show de comedia ‘Venga que sí es pa eso’:

“Usted de la nada me escribe una frase. (...) “Hable desde el corazón y mírelos a los ojos”. (...) Eso me dio a entender que yo no podía tener cuarta pared, yo iba a hacer un ‘stand-up’ sin mirar a nadie, obvio, porque yo soy actor. (...) Yo iba a ser un ‘Shakespeare re burdo’, yo no iba a mirar a nadie. Usted lo que hace con ese mensaje, porque el universo es muy lindo, fue abrirme los ojos”, expresó Andrés, quien llevará su espectáculo a Europa, Estados Unidos y a algunos países de Latinoamérica.