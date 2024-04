¿Está preparando su regreso? ‘Culotauro’ respondió a los que le insisten volver a ‘La Casa de los Famosos’

El humorista Camilo Díaz, conocido como ‘Culotauro’, ha respondido a las constantes solicitudes de sus seguidores para que regrese al reality ‘La Casa de los Famosos’ tras su reciente eliminación. A pesar del clamor de los fans, parece que Díaz no está convencido de volver al programa de RCN.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, el comediante compartió una captura de pantalla que muestra una de las numerosas solicitudes que recibe para su regreso al programa. Sin embargo, ‘Culotauro’ dejó clara su postura al respecto.

Cuando se le preguntó si consideraría regresar al programa para reunirse con sus compañeros, el ex participante respondió: “Pero no es lo que yo diga, parte del juego es perder y me siento tranquilo con eso. Amo ese lugar, fui yo a muerte”, acompañando sus palabras con una fotografía en la que aparece junto a una de sus mascotas.

Recomendados

Las redes sociales se inundaron de reacciones ante la respuesta de ‘Culotauro’. Muchos comentaron que sería interesante verlo de nuevo en el reality después de haber presenciado los comentarios y experiencias de los participantes desde el exterior.

“Queremos que vuelvas ‘Culotauro’, nos encanta tu sentido del humor”; “Dejé de ver el programa desde que te fuiste, por favor regresa”, fueron algunos de los comentarios compartidos por los seguidores del programa en las redes sociales.

Culotauro Camilo Díaz respondió si regresaría el reality de RCN.

Además, teniendo en cuenta los intentos de ‘Culotauro’ por entablar una relación sentimental con la actriz Diana Angel durante su tiempo en el programa, algunos seguidores sugirieron que su regreso podría proporcionar una oportunidad para reavivar esa conexión. “Dejaste muy triste a Diana, sería bueno que volvieras para que la acompañes”, mencionó un seguidor en la plataforma digital.

A pesar del cariño y apoyo de sus seguidores, parece que ‘Culotauro’ ha tomado una decisión firme respecto a su participación en el reality. Sin embargo, sus seguidores seguirán esperando y expresando su deseo de verlo de nuevo en la pantalla.