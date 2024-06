Esta es la nueva canción de Diana Ángel con posibles indirectas a Culotauro, “de la falda de tu ex, tú te escondiste”

Diana Ángel es una reconocida actriz quien cuenta con una amplia carrera en la televisión colombiana, lo que le ha permitido ser parte de icónicas producciones como ‘Francisco el matemático’, ‘La hija del mariachi’ y recientemente estuvo participando en ‘La casa de los famosos’ de RCN Televisión. Si bien, la bogotana salió de la competencia antes de la gran final, generó sorpresa en varios televidentes por el amorío que vivió con Camilo Díaz, mismo que él decidió ponerle punto final. Ahora, en medio de su adaptación a la realidad, esta es la nueva canción de Diana Ángel con posibles indirectas para Culotauro.

¿Qué pasó entre Diana Ángel y Culotauro en ‘La casa de los famosos’?

Los acercamientos entre Diana Ángel terminaron siendo los principales protagonistas, tanto así que varios de los famosos se percataron de este hecho y no dudaron en empezar a sacar a flote el gusto y posteriormente la serie de besos entre los dos. Diana Ángel notó compartimientos de lejanía en Camilo Díaz y luego de hablar, el exparticipante reiteró que no quería lastimarla, ya que es una gran mujer, teniendo en cuenta que estaban en medio de un ‘reality’.

Sin embargo, al salir del ‘reality’ se percató de otras situaciones con Culotauro que no la habrían dejado del todo feliz y en medio, al parecer, de lo dolida que estaba al pensar que dio mucho más que el comediante, su imaginación habría estado a flor de piel.

¿Cuál es la nueva canción de Diana Ángel de ‘La casa de los famosos’?

Diana Ángel de ‘La casa de los famosos’ compartió por medio de sus redes sociales su nueva canción en la que cuál enviaría una que otra ‘pullita’ para Culotauro, dada las similitudes que tiene con lo ocurrido dentro de ‘La casa de los famosos’. El tema lleva por nombre ‘Irresponsable decisión’ y por medio de un video la actriz cantó algunas de las estrofas de esta canción.

“Yo te perdono, ya no tengo nada para decirte, aunque de la falda de tu ex tú te escondiste, me dejaste allá, tirada, triste y abandonada. Yo creyendo la mentira de que así tú me cuidarías. Nunca hablaste de ella, nunca tuviste los huevos”.

Hasta el momento se desconoce la fecha oficial en la que Diana Ángel lanzará esta canción, pero lo que si es cierto es que son varios los comentarios que ha recibido por parte de sus fans y quienes estuvieron pegados a ‘La casa de los famosos’.