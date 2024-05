Este es el participante que podría ganar ‘La Casa de los Famosos’ según Diana Ángel

Diana María Soledad Ángel Rodríguez, conocida profesionalmente como Diana Ángel, es una destacada actriz y cantautora colombiana nacida el 31 de julio de 1975 en Bogotá. Su carrera en la actuación ha sido extensa y variada, participando en cine, teatro y televisión con gran éxito.

PUBLICIDAD

Uno de sus personajes más recordados es Gabriela Chávez en la serie “Francisco el Matemático”, por el cual recibió el Premio TVyNovelas como Mejor actriz de serie en 2003 y 2004. Además, en 2019, se graduó como maestro en arte dramático de la Universidad de Antioquia gracias a la “ley del actor” aprobada en el congreso de la República.

En televisión, ha tenido roles en producciones como “La casa de los famosos Colombia” (2024), “A grito herido” (2022), “Clave del Sol” (2021), y “Siempre bruja” (2019), entre otras. En cine, ha trabajado en películas como “Carta al Niño Dios” (2014) y “Las cartas del gordo” (2006). Su talento también se ha extendido al teatro, participando en obras como “Las mujeres de Lorca” (2018) y “Bernanda Alba en blanco y negro” (2017).

Ahora bien, en medio de una entrevista que concedió a Semana, declaró que, aunque es complicado predecir un campeón, sospecha que el cariño del público podría favorecer a la influencer La Segura hasta el final.

“Para mí, si estuviera en mis manos, yo creo que, es difícil, pero siento que el público es el que va a llevar a Natalia Segura hasta el último minuto, es lo que yo pienso, pero no estoy segura”, comenzó diciendo la actriz y cantante al respecto.

Por otro lado, se refirió al team galáctico, del que fue rival durante la recta final de su participación en el programa de RCN.

“Del Team galáctico aprendí, pues, que hay que ser real y ellos no lo fueron tanto, no lo sé, siento que ahí la lealtad se perdía mucho, verlos hablar entre ellos, de repente ver que saltaban del barco en un momento. O sea, fue muy extraño […] No me enseñaron nada”, finalizó.