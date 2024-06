¿Se llevan mal? Diana Ángel dijo qué le pareció el regreso de Nataly a ‘La Casa de los Famosos’

‘La Casa de los Famosos’ sigue generando controversia en las redes sociales, especialmente con las revelaciones de sus exparticipantes sobre su convivencia en el reality, que está a punto de llegar a su gran final. Recientemente, Diana Ángel compartió sus pensamientos sobre Nataly Umaña, una de las concursantes más polémicas debido a su breve pero intenso romance con Miguel Melfi, que le costó su matrimonio de 12 años con el actor Alejandro Estrada.

En sus redes sociales, Diana Ángel, lejos de criticar la relación sentimental de Umaña, expresó su aprecio y respeto por ella. “Yo me la llevo muy bien con Nataly, siento que tenemos una relación muy bonita, de respeto, tranquila”, respondió Diana a un seguidor.

La actriz también reiteró que nadie le cae mal, aunque reconoció que el formato del reality puede llevar a los participantes a tener conflictos. “Nataly me cae muy bien, realmente a mí nadie me cae mal. Pasa es que estando allá uno tiene que jugar y además el juego lo lleva uno a eso, a tener conflictos, a chocar y pues a jugar, muy difícil de entenderlo, pero con Nataly me la llevo bien”, añadió Diana.

Respecto al regreso de Nataly Umaña al programa, Diana Ángel mencionó que le resultó sorprendente su decisión. “Me pareció muy raro que hubiera aceptado volver. Yo le dije ‘eres una valiente’ porque tomar la decisión de irse otra vez para allá y pues cómo va a llegar uno allá y ella ha tomado sus decisiones y fue y parchó, hizo lo que hizo. Yo no hubiera vuelto, ella es una valiente”, expresó Diana.

El retorno de Nataly al reality fue uno de los momentos más comentados, ya que muchos se preguntaban cómo sería su reintegración tras su controversial salida. Diana Ángel, a pesar de la sorpresa, valoró la valentía de su compañera al decidir regresar al intenso entorno de ‘La Casa de los Famosos’.