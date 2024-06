Jorge Rausch y Christopher Carpentier volvieron a trabajar juntos fuera de ‘MasterChef Celebrity’, ¿de qué se trata?

‘MasterChef Celebrity’ es el ‘reality’ de cocina estrella de RCN Televisión que durante cinco temporadas se ha encargado de reunir a destacadas figuras del entretenimiento con el fin de medir sus conocimientos culinarios y finalmente, conseguir al mejor cocinero de la temporada. En esta nueva temporada 2024, uno de sus chefs decidió dar un paso al costado, sin embargo, Rausch y Zubiria siguen firmes en el programa y ahora Jorge Rausch y Christopher Carpentier volvieron a trabajar juntos fuera de ‘MasterChef Celebrity’.

¿Cuál es el nuevo proyecto de Jorge Rausch y Christopoher Carpentier de ‘MasterChef Celebrity’?

De acuerdo a lo compartido por exjurado de ‘MasterChef Celebrity’, Christopher Carpentier se trata del América Fest Cúcuta, tratándose de uno de los eventos más importantes de Cúcuta y la frontera, donde ambos chefs estarán presentes en la premiación ‘American chef’. Aunque se pensó que ambos estarían juntos durante este evento, según el cronograma compartido, los chefs están divididos por diferentes días, pero presentando la misma sección durante una hora.

Aunque Rausch y Carpentier no se encontrarían durante este evento, lo cierto es que a pesar de que ya no se encuentran el mismo set de ‘MasterChef Celebrity’, los años que duraron trabajando juntos les permitió construir una fuerte amistad, pues se siguen apoyando en cada uno de sus proyectos y en esta ocasión no fue la excepción.

¿A qué está dedicado Christopher Carpentier, expresentador de ‘MasterChef Celebrity’?

Christopher Carpentier, expresentador de ‘MasterChef Celebrity’, luego de confirmar su salida del programa de cocina de RCN Televisión, está dedicado a preparar su nuevo restaurante llamado ‘I Latina Group’ y que estará ubicado en Quinta Camacho en Bogotá, revelando que será toda una experiencia para quienes deseen visitarlo y también para mostrar el talento de los nuevos cocineros quienes desean seguir aprendiendo de la esfera culinaria.

Por su parte, Jorge Rausch está listo para una nueva temporada de ‘MasterChef Celebrity’, la cual saldrán al aire el próximo 18 de junio luego de la gran final de ‘La casa de los famosos’, y el canal espera que logre ser todo un éxito, ya que sus producciones en los últimos meses no han marcado lo esperado a nivel de ‘rating’.