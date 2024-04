Experiodista de Noticias Caracol lanzó cariñoso mensaje a Erika Zapata, “siempre en el corazón”

Noticias Caracol es uno de los noticieros colombianos que pertenece a Caracol Televisión y lleva más de 20 años al aire informando a los televidentes sobre los principales hechos que son noticia desde el ámbito de la política, entretenimiento, deportes y seguridad. Además, cuenta con tres emisiones principales y un grupo de periodistas y presentadores, los encargados de reportar cada uno de los hechos.

Sin duda, una de las periodistas que más ha logrado destacarse ha sido precisamente Erika Zapata, quien desde hace algún tiempo forma parte del equipo de Noticias Caracol en Medellín, siendo una de sus reporteras principales. En medio de este camino, la periodista ha logrado entablar fuertes amistades entre ellas junto al también periodista, Sebastián Palacio.

Sin embargo, su amistad se vio empañada por la renuncia de Palacio, que luego de más de 8 años siendo parte del informativo, decidió tomar un nuevo rumbo en Teleantioquia siendo uno de los presentadores de las emisiones y también siendo parte del Consejo de Redacción como uno de los encargados.

Recomendados

En medio de la tristeza de Erika por la distancia que ahora tiene con uno de sus mejores amigos, también ha estado al tanto de cada uno de sus nuevos procesos. Tanto hace que hace pocas semanas la paisa agregó en una de las fotos de Palacio: “Te quiero con todo mi corazón, gran amigo”, demostrando el cariño que se tienen.

Horas más tarde, por supuesto, Sebastián no pasó por alto el hecho asegurando: “Estemos donde estemos a esta mujer siempre en el corazón”. Y es que hace varios meses la serie de rumores con respecto a su cercanía y apariciones en redes sociales desataron rumores por un posible amorío, sin embargo, ambos se refirieron al tema reiterando que cuenta con una amistad muy especial y el cariño que se tienen es casi de hermanos, situación que esperan no se transforme por su salida de Caracol.

Pero, Zapata no fue la única que le dio una sentida despedida a Palacio, pues, quien no dudó en referirse al tema, fue, precisamente, Alejandra Giraldo, indicando: “¡Esooo! Te extrañaré”, sus palabras estuvieron acompañadas de una serie de emojis de corazón. La periodista no fue la única que le demostró su cariño a Palacio, pues Andrés Montoya su también compañero de set aplaudió esta nueva etapa de la carrera de su colega, con quien trabajó durante algún tiempo antes de radicarse en Bogotá y convertirse en uno de los presentadores de la emisión central.