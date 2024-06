‘Epa Colombia’ se someterá a nuevas cirugías por presentar secuelas de su embarazo

‘Epa Colombia’ confesó que después de haber dado a luz a su hija, Daphne Samara, presentó algunas secuelas en su cuerpo, las cuales quiere corregir al someterse a una serie de procedimientos estéticos. Además, indicó que no le gustaría gastar mucho dinero en algunas de estas operaciones, dando a entender que tiene otros métodos de pago en mente.

PUBLICIDAD

La empresaria ha dejado ver en más de oportunidad lo feliz que está con su nueva faceta de mamá, compartiendo con frecuencia varias imágenes y videos de su bebé y contando parte de esta experiencia a través de sus historias de Instagram, tantos las positivas como la no tan buenas.

Puede leer: ¿No dejan ayudar? Esta fue la mala experiencia que tuvo Epa Colombia con funcionarias del Inpec

Y precisamente en varios clips aprovechó para hablar un poco al respecto, indicando en esta oportunidad que dar a luz a su bebé le dejó algunas secuelas en su cuerpo, tomando esto en cuenta para anunciar que está pensando en hacerse un par de cirugías para atender estos detalles.

“Este mentón tan horrible se me subió en el embarazo (...), los senos me quedaron escurridísimos. Muy bonito y todo antes, ya después me quedaron escurridos como yo los tengo acá”, contó Epa Colombia en una historia, señalando también quiere ocuparse de su abdomen.

En relación a sus senos, la colombiana aprovechó para contar que en esta próxima intervención tomará en cuenta una talla menos grande, indicando que la actual le parece un poco exagerada.

Además, dijo que quiere hacerse un pequeño retoque en la nariz, ya que durante un altercado con una mujer hace un tiempo esta parte de su cara no quedó del todo bien. Y con esta nueva intervención el número de cirugías se elevaría a cuatro.

PUBLICIDAD

Lea también: ¿Va por más? ‘Epa Colombia’ contó los planes con su pareja y cuántos hijos quiere tener

Epa Colombia no quiere pagar mucho dinero para sus cirugías

Durante la misma serie de historias, la empresaria indicó que está buscando economizar los costos de estas intervenciones y le contó a sus seguidores que quiere operarse con un cirujano que la pueda ayudar a cambio de publicidad.

En los clips dijo que si bien ella quiere pagar con su dinero la operación de la nariz y el mentón para poder tener una especie de respaldo en el caso de que el resultado no sea el que ella espera, las otras cirugías quiere tenerlas a través de este método de canje, contando que se compromete a hacer una buena publicidad en el proceso.

“¿A qué me comprometo? A hacer una buena publicidad (...) que me dejen bien y yo me comprometo a decir: ‘ay, amiga, mira estos senos tan chéveres, me los regaló el doctor no sé qué, la da un montón”, dijo Epa Colombia entre risas.