¿Pulla para Cristina y Carolina? Epa Colombia dejó ‘mal paradas’ a varias famosas al revelar cómo monetiza en redes

‘Epa Colombia’ es una creadora de contenido y empresaria quien llegó a la fama gracias a la viralización de un video en el cual apoyaba a la Selección Colombia de Fútbol, a partir de un canto muy particular el cual fue replicado durante un buen tiempo en el país. Sin embargo, años más tarde, decidió enfocarse en otros proyectos como lo es la venta de keratinas las cuales le han dejado millonarias ganancias.

Recientemente, ‘Epa’ estuvo haciendo parte del famoso programa de Eva Rey, ‘Desnúdate con Eva’, en donde reveló detalles con respecto a diversos aspectos de su vida, entre ella su sueño de convertirse en mamá, el cual se espera que se cumpla en los próximos meses. Asimismo, aspectos como su encuentro con Álvaro Uribe Vélez y hasta el fructífero negocio de las keratinas y las redes sociales.

En principio, Daneidy Barrera aseguró que durante los primeros años en donde el auge de la famosa canción ‘eh, eh, Epa Colombia’ la catapultó en la esfera del entretenimiento, aseguró que realizaba algunas pautas, sin embargo, este nunca ha sido su principal fuente de ingreso. En medio de esta situación la creadora de contenido aseguró que es una mujer muy emprendedora y trabajadora: “Hay días en que vendo, hay días en que no vendo, pero gracias a Dios he podido sacar mi empresa adelante”.

Seguidamente, ‘Epa’ resaltó que lo mejor es poder brindar empleo, pues cuenta con más de 150 directos y 250 indirectos. Ante sus declaraciones Eva no dudó en indagar sobre sus ganancias a partir de las redes sociales: “Vives de las keratinas, vives de ser influencer”. Por su parte, Barrera de manera contundente resaltó que ella vive del arriendo de aquellas propiedades que ha podido adquirir en los últimos años, teniendo en cuenta que son alrededor de 7 adquisiciones.

“Yo vivo de los arriendos y de las keratinas, yo no vivo de ser influenciadora”, la empresaria resaltó que ella no podría vivir de esta labor, ya que, según ella, las empresas o figuras no desean pagar “lo que tú vales”. Asimismo, destacó que ella no está dispuesta a vender una publicidad en 100 mil o 500 mil pesos, pues en medio de la serie de experiencias que ha podido vivir, tiene claro su importancia y el valor de su trabajo.

Sin embargo, las declaraciones por parte de Epa no terminaron allí, pues resaltó que este fue uno de los principales motivos por los que decidió abrir su propia empresa: “Sabes que a diario vas a tener una ganancia y todos los días iba a tener dinero, con la publicidad y el ser influenciador hoy te la pueden comprar mañana ya no sabes”, dejando claro que este es un proceso bastante complicado.

En medio de la sorpresa Eva Rey no dudó en sacar a flote sus pasadas entrevistas, teniendo en cuenta que personalidades como Cristina Hurtado y Carolina Cruz revelaron las costosas cifras que lograban facturar gracias a sus redes sociales: “Cuando me siento con presentadoras cobran muy bien a final de mes de las redes sociales”. Finalmente, Epa Colombia no titubeó con su respuesta, asegurando que no se está refiriendo a ninguna famosa, por el contrario, habla sobre su propia situación desconociendo la del resto.