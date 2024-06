Campanita del ‘Desafío XX’ le coqueteó a integrante de ‘Día a día’ de Caracol, “cosita bella”

El ‘Desafío XX’ de Caracol Televisión es uno de los ‘realities’ más reconocidos en Colombia por los 20 años que lleva siendo parte de las noches. Esta producción ha logrado ganarse el cariño de los televidentes debido a las tensas competencias físicas y psicológicas que deben enfrentar los desafiantes. Una de las salidas más difíciles fue precisamente la más reciente con ‘Campanita’ quien reciente le coqueteó al presentador ‘Día a día’ de Caracol.

‘Campanita’ logró convertirse en el participante más querido por parte del público debido a su carisma y sencillez tanto dentro como fuera de las competencias. Aunque varios pensaron que sería el ganador su sueño terminó luego de enfrentarse en el desafío a muerte con Kevyn, Yoifer y Santi. Ahora, como es costumbre el más reciente eliminado llega a ser parte de ‘Día a día’ con el fin de revelar detalles de su paso por el ‘reality’ y de sus próximos proyectos.

En medio de su llegada la emoción por parte de los presentadores de ‘Día a día’ no se hicieron esperar, pero no pasó por alto el saludo especial para Juan Diego Vanegas, chef del matutino reiterando: “Que ese hombre le haga el desayuno a uno. Imagínese, ay. Me dieron en el punto. Dios mío (...) Todo lo que quiera dar”.

Por supuesto, las risas por parte de Vanegas no se hicieron esperar asegurando que iba a consentir a ‘Campanita’ con el desayuno y su mayor pasión como lo es la cocina. “Cosita bella, cosita rica”, le reiteró al chef el exparticipante del ‘Desafío’, por supuesto, con la llegada de ‘Boyacomán’, las risas no faltaron nuevamente sacando a flote el dinero que había logrado llevarse el bailarín y en medio de broma si lo llegaría a utilizar para disfrutar de un viaje junto al cocinero.

“Yo hice un préstamo (...) Lo voy a invitar a Cancún (...)” Seguidamente, ‘Campanita’ terminó compartiendo un ‘montadito’ con Juan Diego y probó otra de sus recetas, donde el chef reiteró que ‘Campanita’ es bastante alto: “Pero no se asuste”, agregó el exparticipante generando risas entre los televidentes.

¿Qué dijo Andrea Serna sobre la salida de ‘Campanita’ del ‘Desafío XX’?

Andrea Serna la presentadora del ‘Desafío XX’ no dudó en dedicarle unas palabras a ‘Campanita’: “Amo este momento, así en mayúsculas. En este instante, que ustedes no ven, es de los que más disfruto. Finalmente, fuera de competencia, romper barreras del juego y fundirme en un abrazo con ellos. Mi frase una vez apagamos cámaras: ¡Bienvenidos de vuelta a la realidad!”.

Sin embargo, las palabras de Serna no terminaron allí, pues reiteró que no se trata de ‘Campanita’ sino de su ¿Campanita’: “Sin temor a equivocarme, todos te extrañaremos. Vuelta alto”. Asimismo, que mientras que se daba su despedida le ocurrió algo insólito, pues el ahora exparticipante del ‘Desafío XX’ le aseguró que no podía irse de la competencia sin antes bailar salsa con ella.