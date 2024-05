Exparticipante del ‘Desafío XX’ sufrió de violencia psicológica e intentó atacar a su expareja “cogí unas tijeras”

El ‘Desafío XX’ llegó en su aniversario número 20 a Caracol Televisión con el fin de seguir conquistando a los televidentes con cada uno de los desafiantes que llegan a demostrar sus habilidades físicas y psicológicas con el fin de convertirse en el super humano de esta versión 2024. Pero, más allá de cada una de las pruebas, los participantes sacan a flote sus historias de vida y recientemente exparticipante del ‘Desafío XX’ intentó atacar a su expareja que la maltrató mentalmente.

Se trata de Ana María Tavera, quien además de ser presentadora de televisión, llegó a mostrar sus capacidades en el ‘Desafío XX’, sin embargo, para ella el sueño se terminó hace unas cuantas semanas cuando terminó perdiendo el ‘Desafío a muerte’. Ahora, Tavera volvió a llamar la atención durante su aparición en el programa ‘La Red’.

Durante el más reciente capítulo del programa de Caracol Televisión Ana habló de la difícil etapa que vivió con su expareja, que le permitió evolucionar y aprender a lidiar con los vacíos que tiene en su corazón. A este hombre lo conoció por una amiga en común y quien fue, precisamente, quien los presentó, sin embargo, la imagen del hombre se fue desdibujando con el paso del tiempo.

Era un galán. Pero meses después el tipo empezó con una agresividad, una persecución (…) No la quería aceptar y el tipo resultó ser un mentiroso, toda su vida era una mentira, era una farsa. Me perseguía, me buscaba en los lugares, yo llegaba y me lo encontraba. El tipo era grosero (…) El tipo me chuzó el teléfono y tenía toda mi información, entonces estaba pendiente de dónde yo estaba (…) Peleé con mi familia, con mis amigos, entonces estaba completamente sola”, reiteró Ana del ‘Desafío XX’

Tiempo más tarde se dio cuenta de que no era ningún ganadero, pues llegaron quienes serían los verdaderos dueños. Aunque fue un proceso bastante complejo para ella, el hombre la terminó manipulando hasta el punto de que le pidió matrimonio y ella aceptó, pero la gota que derramó el vaso fueron las actitudes del hombre con su hijo, pues según ella, hubo maltrato, pues el menor cerraba la puerta con candado e incluso en alguna ocasión quiso ponerle electricidad a esta.

“Tú me debes una plata, dame eso para pagarle a la señora de las uñas. Y me dijo ‘no yo porque le tengo que dar eso a usted’. Empezó a insultarme, a humillarme delante de la señora hasta que me levanté y cogí las tijeras de la cocina y me le mandé (…) las tijeras ya le iban a llegar al estómago, aquí es usted o soy yo”.