¿Son amigas? Martha Isabel Bolaños le envió un mensaje a Yina Calderón tras salir de ‘La Casa de los Famosos’

Yina Calderón no solo ha dejado claro lo mucho que apoya al ‘Team Galáctico’ en ‘La Casa de los Famosos’ Colombia, sino que también dejó ver que al parecer tiene cierta relación con una de las exintegrantes de este grupo, ya que sorprendió a sus seguidores al compartir una nota de voz que Martha Isabel Bolaños le envió horas después de salir del reality show.

La empresaria de fajas ha dejado claro en más de una oportunidad que si bien no suele estar atenta al programa, igualmente tiene conocimiento de cómo se desenvuelve cada participante, dejando claro casi desde el principio que apoyaba a la actriz de ‘Yo soy Betty, la fea’.

Es por eso que cuando la colombiana fue eliminada el pasado domingo, se mostró muy triste, dejando claro que era su favorita y que le pareció injusto que saliera del show, compartiendo además que varios miembros de su familia opinaban igual que ella.

Pero en un giro de eventos, a través de una historia de Instagram contó que Martha Isabel Bolaños la sorprendió al enviarle una nota de voz a su teléfono, dejando ver lo emocionada que estaba al respecto.

En el clip, Yina Calderón contó que la actriz le hizo llegar el mensaje a través de otro exparticipante de La Casa de los Famosos, José Miel, con quien se le puede ver con frecuencia. Y tal parece que el joven no dudó en contactar a su compañera para que le enviara un mensaje a la empresaria.

“Hola Yina, mamacita. Me quedé esperándote en la casa, quería que entraras, sabíamos que nos íbamos a parchar. Gracias por el apoyo, ya me contaron que te pusiste de mi lado, me encanta porque yo sé que eres franca y bueno, entre francas nos entendemos. Te mando un abrazo fuerte”, se pudo escuchar en la nota de voz.

Yina Calderón aprovechó para defender nuevamente a Martha Isabel Bolaños

En la misma historia, la DJ aprovechó para compartir lo que piensa de Martha Isabel Bolaños, aprovechando esta nota de voz para resaltar la humildad y la sencillez de la actriz y para contar que, según ella, no le parece una persona “venenosa”.

“¿Ustedes dónde le ven el veneno a esa mujer? ¿Sí se dan cuenta que la vieja es bacana? O sea, la vieja ya está afuera y aún así sigue siendo bacana (...) Solo buena energía”, dijo Yina Calderón en una historia de Instagram.