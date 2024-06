¿Para ‘La Segura’? Martha no se quedó callada y le respondió a quienes celebraron su salida de ‘La Casa de los Famosos’

‘La Casa de los Famosos’ de RCN y VIX es uno de los programas recientes que más ha dado conversación en las últimas semanas por las dinámicas que se han dado en los participantes, desde peleas y discusiones hasta relaciones amorosas; la eliminada más reciente de la casa es Martha Isabel Bolaños, la recordada actriz que ha hecho parte de diversos realities, pero su participación dentro de ‘La casa de los famosos’ fue bastante polémica.

Martha se despidió un poco nostálgica del espacio que fue su hogar por varios meses, además de Sebastían y Julián con quienes estableció una amistad bastante cercana; su salida ha dado mucho de que hablar, y mientras algunos la celebran, otros lo lamentándolo. Al final, Martha salió a dar la cara a algunos de los malos comentarios junto a su mejor amigo, quien la recibió en un hotel.

Martha dejó algunas afirmaciones en redes sociales, agradeciendo el apoyo y reaccionando a su eliminación: “En unas horas aparezco oficialmente. Solamente quiero darles las gracias, porque me estoy enterando del furor, de la magnitud de esto, uno allá encerrado no tiene ni idea ¡Gracias! ¡Gracias! ¡De corazón, gracias! A la fanaticada galáctica, a los clubs de fans que se abrieron, al team Martha, gracias mi gente hermosa, por apoyarme, por quererme, por comprenderme, por aceptarme, por votar. No nos alcanzó, pero bueno, ya saben y lo he dicho un millón de veces: la voluntad de Dios es perfecta. De aquí en adelante vamos con la cabeza en alto, con dignidad, vamos a seguir haciendo las cosas bien, por acá me están contando muchos chismes, lo importante es todo con el corazón, los quiero”, afirmó la actriz.

¿Cuándo es la final de ‘La Casa de los Famosos’?

Las peleas y novedades de la producción han sido varias, pero cada vez el grupo de famosos se reduce para ir perfilando a los finalistas, los nombres más sonados para ganar son los de Julián Trujillo, Karen Sevillano y Miguel Melfi; la producción ya dio la fecha oficial para el término de esta polémica producción y será el próximo lunes 17 de junio.

‘La Casa de los Famosos’ continua en su trasmisión ininterrumpida por medio de la plataforma VIX, que ofrecerá el servicio de streaming constante para que usted siga a sus famosos favoritos, además tener la posibilidad de votar más veces, en RCN los televidentes podrán conectarse desde las 9:00 pm de lunes a viernes, los sábados y domingos, a las 8:00 pm.