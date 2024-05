Yina Calderón reaccionó con “tristeza” a la nominación de Karen en ‘La Casa de los Famosos’

Yina Calderón se pronunció sobre la reciente nominación de Karen Sevillano en el popular reality show ‘La Casa de los Famosos’. A través de un video compartido en sus redes sociales, Calderón manifestó sentirse “triste” por la situación de la caleña, quien ha sido nominada para abandonar la competencia en la próxima gala de eliminación.

Karen Sevillano, junto con Alfredo Redes y Pantera, se convirtió en la tercera nominada de la semana, después de que los televidentes votaron para que sea la siguiente en dejar la competencia. Aún faltan dos participantes por ser nominados, y desde las redes sociales, muchos piden que sea Miguel Melfi para que complete el team papillente y salga uno de ellos.

Aún quedaría un cupo, que probablemente será ocupado por uno de los miembros del equipo galáctico, entre los que se encuentran Martha Isabel Bolaños, Julián Trujillo o Sebastián González.

¿Qué dijo Yina Calderón sobre la nominación de Karen en ‘La Casa de los Famosos’?

Yina Calderón, una figura pública que sigue de cerca la competencia televisiva, se ha declarado partidaria del team galáctico. En varias ocasiones, la DJ de guaracha ha expresado su deseo de querer estar en la casa para “poner en su sitio a todos los papillentes”.

En su reciente video, Calderón utilizó su característico sarcasmo para hablar sobre la nominación de Karen Sevillano, dejando claro que no espera ni desea ser su amiga. “Ay, amenazaron a la Karen ayer, me da una tristeza. Uf, estoy tan triste (risas). Muy bien merecido. Merecido, me encanta, yo no soy hipócrita”, expresó Yina, visiblemente emocionada por los votos que el público lanzó en contra de la caleña.

Posteriormente, Yina comentó sobre sus expectativas para la próxima nominación. “Yo creo que esta noche toca Melfi, aunque Melfi no me cae tan mal, saben, de Panamá, le tengo mucho cariño a Panamá. ¿Será que hoy le toca al Melfi?”, se preguntó la creadora de contenido en su video.

Los televidentes están a la expectativa de lo que pueda pasar en las próximas horas, por si finalmente Melfi acompañará a sus compañeros o si uno de los galácticos integrará la nominación.