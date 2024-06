“Me hacía sentir fea”: Yina Calderón reveló que un exnovio la motivó a ir al gimnasio

Yina Calderón sorprendió a sus seguidores al revelar en sus redes sociales quién la motivó a empezar a ir al gimnasio y a adoptar un estilo de vida saludable. En un video compartido en sus cuentas personales, Calderón compartió su historia y agradeció a esa persona por haberla impulsado a amar la vida fitness, a pesar de que su relación terminó tiempo después.

PUBLICIDAD

Antes de desvelar el motivo detrás de su nueva rutina de ejercicios, Yina ofreció algunos consejos a sus seguidores que también están interesados en llevar una vida activa y saludable. “No importa el peso que tú alces realmente. Tienes que hacer un peso que tu cuerpo lo soporte, lo que importa es la técnica y la postura del ejercicio”, afirmó Calderón.

“Segundo consejo, enfóquese. Veo unas que hacen pierna y al mismo tiempo al rato están haciendo pecho y al rato están haciendo brazo. No, ¿Usted qué es lo que quiere? Pregúntese usted misma: ¿Yo qué es lo que necesito?”. Además, agregó un último consejo: “Al gimnasio no se va a hacer vida social”.

En su relato, Calderón explicó cómo, después de afirmar en diversas ocasiones que nunca pisaría un gimnasio, terminó motivada a realizar ejercicio.

“No voy a nombrarlo, ni voy a decir su nombre porque ustedes saben que mi vida privada es totalmente privada”, indicó la influencer. Luego, narró cómo su ex pareja, quien practicaba boxeo, fue el que la indujo para que ella decidiera comenzar a entrenar. “Él iba al gimnasio y hacía boxeo, entonces él se quedaba viendo el cxlo y las piernas de otras viejas, no me lo decía, pero me lo hacía sentir. Me hacía sentir fea. Entonces yo necesito verme más linda para él, entonces fui al gimnasio con tal de que él me viera entrenar”, recordó Yina.

Aunque la relación terminó, Yina confesó que el gusto por el gimnasio perduró. “Le debo una a ese hombre”, expresó, reconociendo que su expareja fue el impulso que necesitaba para descubrir el amor por el fitness. A pesar de sus recientes quebrantos de salud por los biopolímeros, Calderón comparte su pasión por el ejercicio con sus seguidores.