¿Buscando pretendientes? Así es como Andy Rivera se prepara para conseguir una pareja

Andy Rivera volvió a pronunciarse sobre el tema de las relaciones, indicando que si bien actualmente se encuentra soltero, está preparándose de una manera bastante productiva para cuando llegue el momento de conseguir una novia. También aprovechó para pronunciarse sobre las personas infieles, brindándoles un consejo a todos aquellos que sean culpables de este tipo de actos.

El artista se ha mantenido más activo en sus redes sociales desde que comenzó el año 2024, publicando más historias en Instagram, interactuando más con sus seguidores y lanzando más temas, retomando así su vieja rutina en las plataformas digitales.

Esto presenta un cambio significativo para el cantante, ya que en el año 2023 las cosas pintaron muy diferente para él, estando más ausente en las redes sociales y protagonizando algunos momentos algo tensos en los que debía ser internado en centros médicos por problemas de salud.

Pero actualmente ha mostrado una gran mejoría, dedicándose más a su música y a sus fans. Y a propósito de esto, Andy Rivera protagonizó una sesión de preguntas y respuestas en Instagram en donde estuvo hablando sobre diferentes temas, entre ellos su vida romántica.

Y es que, a propósito de una pregunta de un seguidor respecto a si tiene novia, el artista urbano respondió que de momento está soltero, pero que está trabajando muy duro para prepararse cuando llegue el momento de estar en una relación.

“En este momento estoy trabajando duro y estoy soltero. Eso sí, me estoy preparando para cuando me llegue una pareja no me le vaya a faltar nada. Trabajando duro”, dijo el joven con una sonrisa en su rostro.

Andy Rivera contó qué opina de las personas infieles

Durante la misma dinámica de preguntas y respuestas, un usuario de Instagram abordó al colombiano en relación a qué le aconsejaría a una persona infiel, aprovechando el momento para contar por qué piensa que ocurren este tipo de situaciones.

“A mucha gente le encanta esa etapa en donde sale toda esa dopamina, oxitocina, serotonina, que es como la del principio, cuando uno está tragadito, entonces viene el enamoramiento, las primeras veces que uno hace ‘tin’. Y cuando eso pasa, a esas personas que les gusta mucho ese shot de hormonas se aburren muy fácil y rápido quieren ir a buscar otras pieles”, empezó a contar Andy Rivera.

Seguidamente le dejó un consejo a este tipo de personas, invitándolas a hacerse un análisis antes de entrar en la vida de otros y complicar la situación: “yo le recomendaría a esa persona que es infiel que revise qué motivos los está llevando allá. Conózcase bien para que no le haga daño a nadie. Aprenda a conocerse, por favor”.