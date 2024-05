Nataly Umaña confesó cómo lidia con su divorcio de Alejandro Estrada en ‘La casa de los famosos’, “no es sano”

Nataly Umaña es una actriz y empresaria quien se conoció en la televisión colombiana por sus papeles en telenovelas como ‘Vecinos’, ‘El cartel’ y ‘Los Reyes’. Si bien, la colombiana decidió tomar un nuevo rumbo fuera de Colombia llegando a la televisión mexicana, lo cierto es que terminó regresando a Colombia junto a su pareja, Alejandra Estrada y tiempo más tarde fue una de las elegidas para ingresar a ‘La casa de los famosos’ de RCN Televisión. Sin embargo, durante su paso por el ‘reality’ inició un amorío con Melfi a pesar de seguir casa generando todo tipo de críticas, ahora en su regreso Umaña confesó cómo lidia con su divorcio de Alejandro Estrada.

Toda una sorpresa se terminaron llevando los televidentes al conocer que uno de los exparticipantes del programa regresaría. Aunque en aquel momento y hasta la fecha se desconoció la votación dada por RCN, lo cierto es que la elegida terminó siendo Nataly Umaña y luego en medio de unas nuevas votaciones, los televidentes eligieron que se quedaría 5 días y no 7 como ella lo deseaba.

La llegada de Nataly terminó generando todo una sorpresa entre los finalistas del programa, pero sin duda, su actitud fue lo que más resaltó, ya que no dudó en defenderse de la supuesta culpa que tiene por haberle sido infiel a quien fue su esposo por 12 años dentro del ‘reality’, incluso terminó catalogando a Melfi como “vieja chismosa”. Pero, durante una reciente visita al confesionario la actriz confesó que no terminó su matrimonio por el gusto que sintió por el panameño, sino que por el contrario, era un proceso que atravesaba desde hace un buen tiempo.

En otro momento y abriéndose mucho más con el equipo galáctico, especialmente con Martha, quien indagó sobre como lidiaba con la soledad, Nataly terminó siendo lo más sincera posible: “A mí siempre me ha gustado la soledad, pero eso hacía parte de un proceso como raro porque ya llevaba mucho años así (...) Yo puedo viajar sola. Me disfruto una película sola. Voy a un cine sola, porque siempre fui de esas (...) No es sano estar en este momento sola, tengo que estar con amigas compartiendo, viviendo. Todos tenemos procesos de vida distintos.

Finalmente la exparticipante de ‘La casa de los famosos’ reiteró que por esto pensó que sería muy beneficioso para ella el regresar al ‘reality’ compartiendo con varias personas con quienes normalmente no estaría afuera de la producción de RCN Televisión.