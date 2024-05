Melfi se le rebeló a Nataly Umaña en ‘La Casa de los Famosos’ por tratarlo como ‘chino chiquito’

Los televidentes de ‘La Casa de los Famosos’ que están al pendiente de la transmisión 24/7 de Vix, quedaron totalmente atónitos con la manera en la que Melfi enfrentó a Nataly Umaña, luego de que ella le reclamara por contarle a Ornella Sierra, sobre su amorío, ese que la llevó a recibir una solicitud de divorcio por parte de Alejandro Estrada. El panameño no aguantó que lo trataran como niño pequeño y le dijo sus verdades a la ibaguereña.

En las últimas horas, Umaña y el cantante tuvieron un fuerte rifirrafe, luego de que la actriz recibiera una cátedra por parte de Karen Sevillano, en el ‘beauty’, lugar en el que la influenciadora le dio las razones por las que no está de acuerdo con la infidelidad que presenció en el set de ‘Nuestra Tele’ ; suceso que se dio luego de que Miguel le contará a Ornella algunos detalles inéditos de sus sentimientos por Umaña.

Este acto desató en furia a Nataly, quien le reclamó a Melfi mientras él estaba lavando los platos en la cocina: “Lo que hablas conmigo es conmigo. (...) No como las ‘hembritas’, no como cualquier vieja chismosa. Cuando un hombre es un hombre y tiene carácter de verdad, sabe que las cosas son entre tú y yo. Y así sean 50.000 cámaras, pero aprende a tener la ‘boquita’ callada; y dejar conversaciones que le competen solamente a las personas que son. (...) No se trata de contarle a la mejor amiga o no, se trata simplemente de guardar cosas. (...) Parece una vieja chismosa”, fue parte del reclamo de Umaña que parte de la audiencia tomó como un regaño.

“¿Me estás diciendo que no soy hombre por contar algo que quise hacer yo? (...) La conversación la decidí hacer yo porque quería hacer algo positivo y si se la quise contar a la persona que es mi mejor amiga dentro de la casa no le veo lo malo, nadie está hablando mal de ti. (...) Desde que llegaste, llegaste con una actitud como regañándome. (...) Mala mía por querer hacer algo positivo”, fue la contundente respuesta del hombre de 26 años.