Nataly Umaña recibió cátedra de Karen Sevillano por infidelidad a Alejandro Estrada en ‘La Casa de los Famosos’

El reingreso de Nataly Umaña a ‘La Casa de los Famosos’ de RCN y Vix, se ha prestado para muchas cosas, tanto fuera como dentro del set, dentro de ellas el hablar sin tapujo alguno de su divorcio con Alejandro Estrada, luego de que él y Colombia se entraran de que la ibaguereña tenía un amorío con el panameño Melfi. Al respecto, Karen Sevillano decidió parar en seco a Umaña, luego de que ella tratara de justificar su infidelidad.

PUBLICIDAD

En el cuarto Trendy, donde las celebridades van a arreglarse para la cámara, tuvo lugar una discusión bastante álgida, luego de que Nataly le reprochara a la creadora de contenido, por, según sus argumentos, haberla juzgado por las razones que la llevaron a su divorcio, luego de que ella fuera eliminada del concurso.

“Según tu criterio, porque si a mí me preguntan con mi criterio, independientemente de lo que pasará, yo que soy una persona empática ante el mundo, hubiera dicho: “No sé qué pudo haber pasado adentro. Seguramente ellos ni siquiera deberían haber estado”, pero no hay que juzgar”, fue el reclamo de Umaña, luego de ver un video en el que Sevillano habló de lo que pasó dentro de ‘La Casa’

“El que engaña tiene la culpa. (...) Yo soy empática, pero no soy ciega. (...) Eso no quita culpabilidad. (...) El que engaña tiene la culpa, si yo estoy con Neider y él me engaña, él tiene la culpa. No estoy diciendo si la mujer tiene la culpa, si el hombre tiene la culpa, si está correcto o por qué hizo lo que hizo, no sé, pero el que engaña tiene la culpa. (...) No tiene nada que ver con el machismo, ni con el feminismo, ni con los géneros”, así le contestó Sevillano, quien mantuvo las palabras que expresó en aquel momento.