‘La Casa de los Famosos’ Colombia le quitará un beneficio al eliminado ¿de qué se trata?

Durante la más reciente gala central de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia se vivieron muchas emociones, pues se llevaría a cabo la prueba de salvación en la que los actores Julián Trujillo, Sebastián González y Martha Isabel Bolaños, así como los creadores de contenido digital Ornella Sierra y Alfredo, junto al panameño Miguel Melfi buscaban un cupo para quedarse una semana más.

La prueba de salvación no pudo ser culminada por ningún participante. La única que se acercó al triunfo fue Ornella, pero no cumplió con la exigencia toral de la actividad. Sin embargo, al inicio del programa la presentadora Cristina Hurtado dio a conocer que la primera nominación de la semana, la cual es otorgada por el eliminado, ya no se dará más y ahora será el público el que decida.

Es de recordar que una de las normativas que se eliminó recientemente es la salvación por parte del líder de la semana, porque lo que todos los que han quedado nominados en las distintas modalidades han tenido que sumarse a la prueba de los sábados y el resto ir al cuarto de eliminación.

La placa de nominados de ‘La Casa de los Famosos’ Colombia

La noticia llega en la etapa cumbre de La Casa de los Famosos’ Colombia en la que en la actualidad hay solo ocho participantes en competencia divididos por tres representantes del Team Galáctico y cinco del Team Papillentes.

Por otra parte, la actual placa de nominados quedó conformada por seis participantes, de los cuales tres son galácticos y tres papillentes, por lo que en la gala de eliminación se medirá la fuerza de votación y respaldo que tiene cada equipo, por lo que la expectativa está centrada en conocer nuevamente quién será el primero en regresar a La Casa de los Famosos’ Colombia y las cifras que acumulen.