Estos son los restaurantes con los que Ramiro Meneses quebró; uno de ellos fue con el premio de MasterChef Celebrity

Ramiro Meneses es un actor colombiano, reconocido en la industria del entretenimiento por su unión de 15 años con Margarita Ortega, también actriz. Además de su talento ante las cámaras y por ende, su participación en diversos programas como ‘Rigo’, ‘Café con aroma de mujer’ y ‘MasterChef Celebrity’, reality en el que se convirtió en el ganador en el año 2022. Luego de la gran final, el paisa decidió abrir su propio sitio de comidas, sin embargo, no todo ha sido color de rosa, pues estos son los restaurantes con los que Ramiro Meneses quebró.

PUBLICIDAD

Meneses estuvo siendo parte de la emisora ‘Tropicana’, donde se encargó de revelar diversos detalles de su vida, tanto a nivel personal como profesional. Uno de los que más se destacó fue precisamente los motivos detrás del cierre de su negocio mejor conocido como ‘Perro hp’, que fue dedicado a la venta de comidas rápidas, pero también la integración de menú de mar. Sin embargo, desde hace algún tiempo dejó de promocionarlo e incluso confirmó que había cerrado sus puertas.

En medio de la entrevista con la mencionada emisora , el actor confesó que tomó la decisión de no seguir con este proyecto, ya que no estaba obteniendo las ganancias esperadas. Sin embargo, este no ha sido el único negocio que ha sacado Meneses, pues antes de ‘Perro hp’, había tenido otros dos negocios, tratándose de un restaurante mejor conocido como ‘La luna y la aceituna’ y el otro ‘Al gratín’, sin embargo, reiteró que este último estaba ubicado en una zona universitaria y el verdadero motivo de su quiebra tuvo que ver con que los universitarios deseaban “cerveza”.

Este sitio lo montó con los 200 millones de pesos que se ganó en ‘MasterChef Celebrity’, sin embargo, el actor aseguró que su “especialidad es quebrar”, reiterando que este no es su negocio y pues puede hacer, “lo que me da la gana. Yo me divierto con eso. Le intento con lo que usted quiera, le intento. Así no triunfe, pero yo lo intenté”.

Por lo pronto, el actor no dio a conocer su espera sacar a flote nuevos proyectos debido a su evidente gusto por la cocina, pues hace unas semanas anunció ‘Echémonos un paradito’, es decir, estará cocinando todos los domingos de mayo y junio contando así con diferentes figuras del entretenimiento en Colombia.