La bella hija de Kathy Sáenz que se fue de Colombia para triunfar en Inglaterra, ¿qué pasó?

Kathy Sáenz es una actriz y empresaria, quien tuvo sus inicios en el Concurso Nacional de Belleza, convirtiéndose en Señorita Colombia, sin embargo, la corona de Miss Universe se le terminó escapando de las manos, dándose cuenta de que su verdadera pasión estaba en la actuación, profesión que desarrolló por más de 10 años. Sin embargo, actualmente está dedicada a su faceta como empresaria. Además, la paisa busca pasar el mayor tiempo posible con su familia, su esposo, Sebastián Martínez y su hijo Amador, Alana y Shenoa, quien haces pocos meses se fue de Colombia para triunfar en Inglaterra.

PUBLICIDAD

Shenoa una de las hijas mayores de Kathy Sáenz, quien en el pasado mes de marzo cumplió 19 años de edad. La joven, de acuerdo con su cuenta de Instagram, donde alcanza los más de 37 mil seguidores, deja claro su gusto por los viajes, también por el baile y seguir disfrutando con su familia.

Hace pocos días, Sáenz estuvo haciendo parte de la revista Cromos, revelando diversos detalles de su vida, entre ellos que Shenoa decidió irse de Colombia y empezar una nueva etapa de su vida en Inglaterra. Aunque la situación no ha sido nada fácil para Kathy Sáenz, supo respetar la decisión de su hija en la búsqueda de seguir cumpliendo sus sueños.

“Hay papás a los que les pega duro la partida de los hijos, gracias a mi maestro y a la meditación he podido ser fuerte, hay amigos míos que están en psicólogo porque entraron en depresión por el nido vacío.”, aseguró Kathy Sáenz para la mencionada revista.

Sin embargo, para cualquier madre esta situación no resulta ser para nada sencilla de asimilar, teniendo en cuenta la conexión y el amor que se tienen, pero ahora será a la distancia: “Para unos la partida se convierte en una muerte inconsciente. La salida de los hijos de casa es un paso más. Me alegra ver a mi hija feliz, sería egoísta ponerme triste por no tenerla aquí conmigo”.

¿Quién es el exesposo de Kathy Sáenz?

El exesposo de Kathy Sáenz es Sammy Bessudo, un reconocido empresario colombiano con quien estuvo desde el año 2005 y le dieron la bienvenida a sus dos hijas Shenoa y Alana. El hombre es el actual presidente de Aviatur, pues su padre es el fundador de esta empresaria de turismo, Jena Claude Bessudo.

A pesar de que hace más de 15 sus padres se separaron, lo cierto es que ambas jóvenes cuentan con una excelente relación con la actual pareja de su mamá, el también actor Sebastián Martínez.