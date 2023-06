¿Amigos o enemigos? Sebastián Martínez mostró la verdadera relación que tiene con la hija de Kathy Sáenz, Sammy Bessudo

Sebastián Martínez y Kathy Sáenz son dos de los actores más reconocidos en el país no solo por su talento sino también por su relación, pues llevan más de 15 años juntos. Sin embargo, la serie de críticas no se han hecho esperar debido a la diferencia de edad que existe entre ellos.

Además de su talento ante las cámaras el actor suele ser muy activo en plataformas digitales en donde la mayoría del tiempo se encarga de divertir a sus seguidores con cada una de sus ocurrencias. Sin embargo, en medio de un recorrido al parecer, para compartir con su familia dejó ver cómo es su relación con una de las hijas de su pareja Kathy Sáenz.

El paisa quien cuenta con más de 4.3 millones de seguidores hace pocas horas compartió un clip en el que se encuentra en la parte trasera de un carro en compañía de Kathy mientras que reiteró: “Hay un momento en la vida donde los papás van atrás y los hijos…”, indicó el actor.

Seguidamente, Martínez mostró a su hijo Amador de copiloto y quien manejaba el vehículo era Shenoa quien es la hija mayor de la actriz, la cual nació anterior relación con Sammy Bessudo, un reconocido empresario colombiano quien seguiría al mando de Aviatur, una reconocida agencia de viajes.

Ante las declaraciones el actor reiteró que los menores de la familia ahora resultaban ser el piloto y el copiloto respectivamente. Mientras que las risas por parte de Sammy no faltaron, pero optó por enfocarse en seguir manejando. Asimismo, buscó grabar a su ‘papo’, su único hijo, sin embargo, esto no se dio y en medio de risas con Kathy reiteró que es una cuestión de edad, pues ya no podía enfocar.

Lo que quedó claro con sus declaraciones es que aunque Sammy no sea su hija de sangre para él es como si lo fuera, dado que ha estado con Kathy, su mamá desde hace más de 15 años, en donde él ha estado al pendiente de cada uno de sus procesos. Si bien les ve muy poco juntos, en cada oportunidad que tiene para reunirse no la desaprovechan para disfrutar, pues todo indicaría que tanto Sammy como Alana no vivirían con ella.