Kathy Sáenz contó a qué se dedicaba antes de saltar a la fama

Kathy Sáenz ha sido una de las actrices colombianas que saltó a la fama por haber hecho parte de producciones como ‘Amor a la Plancha’, ‘Pura Sangre’y ‘Juegos Prohibidos’, novela donde conoció a su actual esposo y padre de su hijo, Sebastián Martínez. Después de esto, la actriz hizo otras producciones hasta que decidió alejarse de las pantallas, así que poco se sabe de ella actoralmente.

PUBLICIDAD

Por su parte se ha dedicado ha trabajar en sus proyectos personales. Pero como todo actor o personalidad pública, tuvo antes de saltar a la fama.

¿A qué se dedicaba Kathy Sáenz antes de saltar a la fama?

En medio de una entrevista con la Revista Cromos, Kathy mencionó a lo que se dedicó antes de ser Señorita Bogotá, mencionando “Estudiaba literatura en la Javeriana, pasé de estar leyendo a estar encima de unos tacones. Mis hermanas también pasaron por el Concurso Nacional de Belleza, yo creo que resulté participando más por la tradición familiar. Jaime Castro, el alcalde de Bogotá de esa época, era muy amigo de mi papá. él lo llamó y le dijo “imagínate tres reinas en tu familia, eso no existe en la historia de Colombia””. Así que Kathy era solouna estudiante cuando entró al mundo de la farándula por los reinados y la farándula colombiana, y luego saltar al mundo de la actuación.

¿Kathy Sáenz volverá a actuar?

En medio de esa misma entrevista, Kathy respondió la pregunta que muchos tienen, ya que ansian ver su regreso actoral “Actuar es muy exigente, mi cuerpo físico un día me gritó ‘¡No más!, porque perdí mucha salud, en cada proyecto me enfermaba, mi organismo se desgastó. En esa época a veces me daba una dermatitis tremenda, infecciones en los ojos y se me bajaba el sistema inmunológico. No es lo que quiero para mi”.